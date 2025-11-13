Dieses Wohlfühlessen macht Bauch und Seele happy

Kürbis übrig und keine Ahnung, was du damit anstellen sollst? Wie wäre es mit Kürbis-Feta-Orzo mit Spinat? Lecker, nahrhaft, wärmend und unkompliziert zubereitet – was will man mehr? Hier erfährst du, wie du das Rezept nachkochen kannst. Los geht’s.

Rezept für Kürbis-Feta-Orzo: schnell und köstlich

Vor einigen Jahren habe ich Orzo für mich entdeckt. Das erste Mal probierte und bereitete ich die kleinen Nudeln zu Hause zu. Das war auch der Moment, als ich entdeckte, dass es sich dabei um eine Pasta-Sorte und nicht um Reis handelte. Sie sehen diesem nämlich zum Verwechseln ähnlich. Mittlerweile bin ich ein paar Jahre älter und weiser – zum Glück!

Deswegen kann ich dir heute auch dieses Rezept für Kürbis-Feta-Orzo mit Spinat präsentieren. Es ist mehr aus der Not heraus entstanden. Ich hatte noch Kürbis übrig und sonst nur noch komische Reste im Kühlschrank, die verwertet werden wollten. Selbst wenn ich einen kleinen Hokkaido-Kürbis kaufe, bleibt immer etwas übrig, sofern ich nicht gleich eine riesige Portion von etwas koche. Ein paar halbwelke Spinatblätter fristeten ebenso im Gemüsefach meines Kühlschranks ihr Dasein. Und eine angefangene Flasche Weißwein und eine Packung Feta kramte ich auch hervor.

Ich erinnerte mich an ein Rezept für Brokkoli-Feta-Orzo. Bestimmt konnte man das irgendwie abwandeln. Also fing ich meinen experimentellen Kochvorgang an. Ich dünstete Zwiebeln und Knoblauch glasig an, bevor ich mich einem guten Schluck Weißwein ablöschte. Danach kam der in Stücke geschnittene Kürbis und Gemüsebrühe dazu. Der Kürbis durfte erstmal weichkochen, bevor er etwas zerstampft wurde. So erhält das Ganze eine sämigere Konsistenz. Im nächsten Schritt fügte ich die Orzo-Nudeln hinzu und ließ sie in der Kürbisbrühe al dente kochen. Spinat hinzufügen, Feta reinbröseln und kräftig umrühren. Zum Schluss schmeckte ich mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Chiliflocken ab. Fertig ist ein echtes Comfort Food!

Wir lieben die Kombi aus Feta und Kürbis. Deswegen empfehlen wir auch diese Rezepte für Ofen-Feta mit Kürbis und Ofenkürbis mit Feta. Ein Klassiker, der immer köstlich schmeckt: eine vegetarische Kürbis-Lasagne. Guten Appetit!

Kürbisse lassen sich nicht nur essen, man kann mit ihnen auch dekorieren. Schau bei Geniale Tricks für ein paar Herbstdeko-Ideen aus Kürbissen vorbei. Viel Spaß beim Nachmachen!

Kürbis-Feta-Orzo mit Spinat Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Knoblauchzehe

1 Schalotte

250 g Hokkaido-Kürbis

Etwas Olivenöl zum Beträufeln

50 ml Weißwein trocken

1 l Gemüsebrühe

80 g Orzo-Nudeln online erhältlich, z.B. hier 🛒

100 g frischer Spinat

75 g Feta

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Muskatnuss

Chiliflocken nach Geschmack Zubereitung Schäle und hacke die Knoblauchzehe und die Schalotte fein. Wasche und schneide den Hokkaido-Kürbis in Würfel. Erhitze 1 EL Olivenöl in einem großen Topf und dünste die Schalotte und den Knoblauch darin bei mittlerer Hitze glasig an. Lösche mit dem Weißwein ab und lasse ihn kurz einkochen, bis der Alkohol verdampft ist. Gib die Kürbiswürfel dazu und rühre kurz um. Gieße die Gemüsebrühe hinein und bringe sie zum Kochen. Reduziere die Hitze und lass alles bei mittlerer Temperatur köcheln, bis der Kürbis weich ist. Zerdrücke die weichen Kürbisstücke grob mit einem Kartoffelstampfer, um der Suppe Bindung zu geben, aber noch kleinere Stückchen Kürbis zu behalten. Füge die Orzo-Nudeln zur Suppe hinzu und lass sie unter gelegentlichem Rühren garen, bis sie al dente sind. Wasche den frischen Spinat gründlich, gib ihn in den Topf und lass ihn kurz zusammenfallen. Zerbrösele den Feta direkt in den Topf und rühre ihn leicht ein. Würze die Suppe mit Salz, Pfeffer, etwas Muskatnuss und Chiliflocken. Fülle die Suppe in Schüsseln, beträufle sie mit etwas Olivenöl und serviere sie heiß.

