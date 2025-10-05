So leicht kann Herbstgenuss sein

Auch im Herbst ist weiterhin Salatzeit. Natürlich überzeugen in der kalten Jahreszeit vor allem wärmende, deftige Gerichte, wie Aufläufe oder Eintöpfe und süße Backwaren. Doch auch dieser Kürbis-Feta-Salat strotzt nur so vor Herbstaromen.

Rezept für Kürbis-Feta-Salat

Auch, wenn ich natürlich ein Fan von sättigenden Gratins, Suppen und auch würzigen Gebäcken bin, muss zwischendurch auch einmal ein aromatischer Salat auf den Teller. Und ja – Gebäcke können natürlich würzig sein, wenn wir uns mal die typischen Gewürzmischungen der kälteren Jahreszeiten ansehen.

Aber darum soll es heute ja gar nicht gehen, denn auch dieser Kürbis-Feta-Salat kommt mit der geballten Ladung Geschmack daher. Der Hokkaido-Kürbis ist natürlich der Star des Salates. Er bringt nicht nur Farbe, sondern auch eine nussig-dezente Süße hinein. Nach der Backzeit im Ofen entfaltet er dabei sein volles Aroma mit zarten Röstnoten, die sofort Lust auf gemütliche Herbstabende machen.

Unwiderstehlich kontrastreich wird der Salat durch die Kombination von Feta und frischen Birnen. So zauberst du dir eine herrliche Kombination aus süß und salzig, cremig und knackig, frisch und deftig. Kürbiskerne und Rucola bringen eine knackig erfrischende und nussige Würze hinein, die von einem simplen Dressing miteinander verbunden wird.

Dieser Kürbis-Feta-Salat ist ein Paradebeispiel, dass auch die Herbstküche nicht deftig und schwer sein muss, sondern auch aromatisch leichte Gerichte hervorbringen kann. Probiere ihn gleich selbst und entdecke deinen neuen Lieblingssalat der Saison.

Wenn du auf der Suche nach weiteren Herbstsalaten bist, dann bist du bei Leckerschmecker genau an der richtigen Adresse.

Kürbis-Feta-Salat Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Kürbis: 1 kg Hokkaido-Kürbis

6 EL Olivenöl

2 TL Currypulver

2 TL Paprikapulver Für das Dressing: 2 Schalotten

8 EL Olivenöl

5 EL Weißweinessig

2 TL Senf

2 TL Honig Für den Salat: 250 g Rucola

2 Birnen

300 g Feta

50 g Kürbiskerne

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor. Wasche den Kürbis gründlich ab, halbiere und entkerne ihn. Schneide ihn in mundgerechte Würfel und gib sie in eine große Schüssel. Vermenge Olivenöl, Currypulver und Paprikapulver gründlich miteinander und verteile die Mischung über den Kürbiswürfeln. Mische alles gut durch und lass es für etwa 5 Minuten ziehen. Verteile die Würfel auf einem mit Backpapier belegtem Backblech und röste sie für etwa 30 Minuten im Ofen, bis sie weich und leicht gebräunt sind. Bereite währenddessen das Dressing zu. Schäle die Schalotten und hacke sie fein. Vermenge sie in einer kleinen Schüssel mit Olivenöl, Weißweinessig, Senf und Honig, bis ein glattes Dressing entsteht. Tipp: Besonders gut funktioniert das mit einem : Besonders gut funktioniert das mit einem Dressing-Shaker 🛒 Wasche den Rucola gut durch und schleuder ihn trocken. Wasche die Birnen, entkerne sie und schneide sie dann in dünne Scheiben. Vermenge den Rucola mit den gerösteten Kürbiswürfeln und dem Dressing in einer großen Schüssel. Verteile die Birnenscheiben darüber und zerbrösle den Feta grob über dem Salat. Gib die Kürbiskerne dazu und schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab.

