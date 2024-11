Kürbis-Flammkuchen mit Feta: Lieblingsrezept im Herbst

Flammkuchen schmecken das ganze Jahr über, besonders lecker sind sie aber im Herbst. Denn dann gibt es endlich wieder Kürbisse und die sind auf einem knusprigen Flammkuchenteig einfach ein besonderer Genuss. Kein Wunder, dass wir von diesem Kürbis-Flammkuchen mit Feta zur Zeit einfach nicht genug bekommen können. Hier ist das Rezept.

Einfaches Rezept für Kürbis-Flammkuchen mit Feta

Einen Flammkuchen zu backen, ist wirklich einfach. Du brauchst dafür nur wenige Zutaten und ebenso wenig Zeit. Jetzt zur Kürbiszeit hat ein Kürbis-Feta-Flammkuchen bei uns Hochkonjunktur, den die Kombination aus knusprigem Teig, weich gebackenem, nussigem Kürbis und würzigem Feta ist einfach unschlagbar. Probiere das Rezept unbedingt aus.

Als Basis verwenden wir einen fertigen Flammkuchenteig aus dem Supermarkt. Der wird einfach auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech ausgerollt, mit Crème fraîche bestrichen und dann mit Salz und Pfeffer gewürzt.

Wasche den Kürbis gründlich und schneide ihn dann in dünne Streifen. Schälen brauchst du ihn vorher nicht, denn die Schale des Hokkaidos kannst du mitessen. Auch eine Zwiebel schälst du und schneidest sie in Ringe. Verteile Kürbis und Zwiebel gleichmäßig auf dem Teig und streue zerbröselten Feta darüber. Dann geht es auch schon zum Backen in den Ofen.

Während der Flammkuchen vor sich hin backt und deine Küche in einen verführerischen Duft hüllt, hackst du ein paar Walnüsse und röstest diese in einer Pfanne leicht braun an. Ist der Kürbis-Flammkuchen mit Feta fertig, träufelst du etwas flüssigen Honig darüber und bestreust ihn mit den gerösteten Nüssen. Die Süße des Honigs und die knusprigen Walnüsse verleihen dem Flammkuchen spannende aromatische Kontraste. Magst du die süße Komponente nicht, lass den Honig einfach weg. Die Walnüsse kannst du auch mit anderen Nusssorten ersetzten.

Bei Leckerschmecker findest du noch weitere Rezepte für herbstliche Flammkuchen. Genauso lecker sind zum Beispiel ein Flammkuchen mit Feigen und Honig, ein Zucchini-Flammkuchen oder ein klassischer Elsässer-Flammkuchen.