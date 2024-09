Knusprige Kürbis-Frikadellen: So lecker wird der Herbst

Na, hast du heute schon dein obligatorisches Kürbisrezept gekocht? Ach, dir fehlt noch Inspiration? Daran soll es nicht scheitern: Brate dir eine Portion Kürbis-Frikadellen! Leicht, lecker und vielseitig einsetzbar.

Knusprige Kürbis-Frikadellen: So geht’s

Mittags schmecken die Kürbis-Frikadellen zu einem knackigen Salat hervorragend. Schon eine simple Kombination von Feldsalat, Gurke, Tomaten, Paprika und einem leichtem Dressing bilden eine frische Basis für die Puffer. Abends mögen wir sie beispielsweise mit einem selbst gemachten Dip oder als Patty in einem Veggie-Burger.

Für die Kürbis-Frikadellen nutzen wir Hokkaido, weil er so schön leicht in der Verarbeitung ist. Man muss ihn nicht schälen, sondern lediglich waschen. Die Schale kann man nämlich mitessen. Also: Spüle den Kürbis ab, zerteile ihn und entferne die Kerne. Am besten kratzt du sie mit einem Löffel aus. Das restliche Fruchtfleisch wird geraspelt.

Gut zu wissen: Worin besteht der Unterschied zwischen Hokkaido und Butternut? Und sind Kürbisschalen giftig oder kann man sie verzehren? In unserem Leckerwissen findest du diese und weitere Antworten auf spannende Fragen rund um deine Lieblingszutaten.

Dazu kommen Haferflocken und Chiasamen, die du zuvor in einem Standmixer fein pürierst. Gemeinsam mit Sojasoße, Senf und Hefeflocken wird aus den Zutaten die Frikadellen-Masse. Diese muss nun aber erst einmal eine Viertelstunde ruhen. Danach kannst du daraus Puffer formen und diese in einer Pfanne mit heißem Öl von beiden Seiten knusprig braten. Lass sie am besten anschließend auf einem Stück Küchenpapier abtropfen und halte sie dabei aber warm.

Weil die Kürbissaison gerade erst begonnen hat, kannst du dich auf viele weitere Rezepte freuen, die du in den nächsten Wochen und Monaten ausprobieren kannst. Wie wäre es mit Nudeln mit Kürbis und Feta oder einer cremigen Kürbis-Erdnuss-Suppe? Wir können dir aber auch Kürbisspätzle mit Schmorkohl und Bratwürsten empfehlen.