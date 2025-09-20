Kürbis-Frischkäse-Dip: cremiges Herbst-Highlight

Die Kürbissaison ist in vollem Gange. Wir lieben das orange-leuchtende Gemüse und freuen uns, endlich wieder unsere liebsten Kürbis-Rezepte kochen zu dürfen. Heute steht bei uns ein einfacher aber unwiderstehlich leckerer Kürbis-Frischkäse-Dip auf dem Programm, der nicht nur mit Gemüsesticks oder Crackern schmeckt, sondern zusammen mit Pellkartoffeln zu einem schnellen Mittagessen wird.

Dieser Kürbis-Frischkäse-Dip ist in 20 Minuten fertig

Der Herbst ist da und damit steigt der Appetit auf leckere Gerichte mit Kürbis. Das vielseitige Gemüse mit der intensiven Farbe ist in der Küche ein richtiger Allrounder, denn es schmeckt nicht nur in herzhaften Gerichten wie Suppen oder Currys, sondern eignet sich außerdem für Süßspeisen und Kuchen. Dips aus Kürbis, wie unser Kürbis-Frischkäse-Dip dürfen da ebenfalls nicht fehlen. Das Beste: Der ist super schnell aus wenigen Zutaten zubereitet.

Gab es bei dir gerade etwas mit Kürbis und du hast noch ein wenig von dem Herbstgemüse übrig, dann ist dieser Kürbis-Frischkäse-Dip ideal, um die Reste zu verarbeiten. Für den Dip brauchst du gerade einmal 200 Gramm des Gemüses. Wir verwenden am liebsten Hokkaido, weil er eine leicht nussige Note hat und man die Schale mitessen kann. Das erspart dir etwas Mühe bei der Zubereitung. Mit Butternut schmeckt der Dip aber genauso gut.

Bevor es losgeht, schneidest du den Kürbis in kleine Würfel, die du dann in einem Topf mit Wasser kochst. Lasse den Kürbis anschließend gut abkühlen. In der Zwischenzeit kannst du schon mal die Kürbiskerne in einer Pfanne rösten.

Den Kürbis füllst du nun mit dem Frischkäse und dem Olivenöl in einen Mixer oder eine Schüssel und pürierst alles gut durch, bis du eine Masse mit geschmeidiger Konsistenz hast. Danach würzt du mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Paprikapulver und streust zum Servieren noch die gerösteten Kerne darüber. Genieße den Dip gleich oder stelle ihn zum Ziehen noch in den Kühlschrank.

Wer Dips liebt, der kommt an unserem selbst gemachten Thunfisch-Aufstrich nicht vorbei, ebenso wenig wie an diesem fruchtigen Tomate-Walnuss-Aufstrich. Eine weitere Empfehlung: ein Hummus aus schwarzen Bohnen.