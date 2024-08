Kürbis-Galette mit Feta: ein köstlicher Vorbote des Herbsts

Die Kürbis-Saison steht in den Startlöchern, im September geht’s los! Ich kann es kaum erwarten, und weil du auf dieses Rezept geklickt hast, glaube ich, dass du die Kürbisse auch sehnlichst erwartest. Und was für einen ästhetischen Anstrich sie den Gemüseständen auf Wochenmärkten verleihen! Wenn du zugeschlagen hast und dich nun fragst, was du mit all dem Kürbis anstellen sollst, dann habe ich eine tolle Idee für dich: Kürbis-Galette mit Feta!

Kürbis-Galette mit Feta: unkompliziertes Rezept

Eine Kürbis-Galette mit Feta ist aus vielen Gründen eine tolle Idee. Die Füllung aus leuchtend orangefarbenem Kürbis kommt in der „offenen“ Galette wunderbar zur Geltung. Der würzige Feta passt herrlich dazu. Und die Zubereitung ist ausgesprochen unkompliziert! Du musst jedoch ein wenig Zeit einplanen, denn die hübsche Kreation will Weile haben. Insgesamt stehst du ca. eineinhalb Stunden in der Küche. Daher würde ich dieses Rezept nicht unbedingt als Feierabendküche bezeichnen.

Wann du die Kürbis-Galette mit Feta zubereitest, bleibt natürlich dir überlassen. Besonders eignet sie sich als Hauptgang für ein spätsommerliches oder herbstliches Menü. Dazu einen berühmten Pumpkin Spice Latte und die Kürbis-Zelebrierung ist perfekt. Der Kaffee gehört alle Jahre wieder zum Pflichtprogramm jener, die den Herbst nach Strich und Faden zelebrieren. Weiter unten verlinke ich dir ein leckeres Rezept von uns.

Für die Kürbis-Galette mit Feta muss aber erstmal ein Teig her. Der besteht aus kalter Butter, Mehl, Salz und eiskaltem Wasser. Verknete alles zu einem glatten Teig, den du dann in Frischhaltefolie gewickelt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank legst. Genug Zeit, um gemütlich die Füllung zuzubereiten. Die besteht aus Hokkaidokürbis, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Thymian und Olivenöl. Mit wenigen Handgriffen wird aus der Teigkugel schließlich eine Galette mit Kürbisfüllung, die du anschließend mit Fetakrümeln bestreust. Ein Festmahl!

Probiere auch diese tolle Zucchini-Galette oder eine Galette mit Süßkartoffel und roter Bete. Und hier kommt wie versprochen das Rezept für einen Iced Pumpkin Spice Latte!