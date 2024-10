Kürbis-Galette mit Ricotta: hübsche Herbst-Kreation mit Mmh-Faktor

Hier liefern wir dir mal wieder ein tolles Rezept für einen gemütlichen Herbst-Nachmittag. Lass es draußen stürmen und nieseln, du verkriechst dich jetzt in deine warme Küche und bereitest eine Kürbis-Galette mit Ricotta zu. Damit tust du dir und allen anderen glücklichen Beteiligten einen großen Gefallen. Schließlich ist diese Kreation knusprig, dank des Ricottas herrlich cremig und dank des allseits begehrten Kürbisses einfach nur lecker.

Rezept für eine Kürbis-Galette mit Ricotta

Ursprünglich stammt die Galette aus der französischen Küche und bezeichnet einen rustikalen, runden Teigfladen. Im Gegensatz zu einer klassischen Tarte oder Quiche wird der Teig freihändig geformt, ohne Backform – was der Galette ihren charmant-lässigen Look verleiht. Meist wird der Rand einfach über die Füllung geklappt, sodass ein offener Belag in der Mitte entsteht. Galettes können süß oder herzhaft sein und mit allem gefüllt werden, was das Herz begehrt – von frischen Früchten bis hin zu Gemüse und Käse.

Für unsere Kürbis-Galette mit Ricotta nehmen wir einen Hokkaido-Kürbis, dessen Schale dranbleibt und damit unkompliziert in der Zubereitung ist. Der Teig besteht aus Mehl, Butter, Ei, Salz und etwas Wasser. Einfach alle Zutaten zügig verkneten und in den Kühlschrank legen, damit die Butter fest wird und der Teig später schön knusprig wird. Während der Teig ruht, kannst du dich schon um die Füllung kümmern.

Schneide dafür den Hokkaido-Kürbis in feine Spalten und die Zwiebel in dünne Streifen. Würze den Ricotta mit Salz und Pfeffer. Rolle den Teig zu einem Kreis aus. Dabei muss er keineswegs perfekt rund sein – das macht den rustikalen Look der Galette aus. Verteile den Ricotta in der Mitte des Teigs und die Kürbisspalten sowie die Zwiebelringe darüber. Klappe nun den Rand des Teigs nach innen, sodass ein offener „Kuchen“ entsteht. Bestreue den Rand noch mit Sesam, das sieht hübsch aus. Nach etwa 35 Minuten im Ofen ist deine Kürbis-Galette mit Ricotta fertig!

