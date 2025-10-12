Kürbis-Gemüsepfanne: schnell, einfach, lecker

Bei dem grauen, kalten Wetter draußen gibt es kaum etwas, das die Seele mehr wärmt als ein buntes, leckeres Essen. Hier kommt unsere Kürbis-Gemüsepfanne ins Spiel. Die hat einfach alles: herbstlichen Kürbis, knackige Paprika, gesunden Brokkoli. Genau das, was dein Körper jetzt gerade braucht.

Kürbis in buntem Gewand: Kürbis-Gemüsepfanne

Hungrig, müde, schlecht gelaunt? Da könnte etwas Leckeres zu Essen helfen. Wie wäre es zum Beispiel mit dieser Kürbis-Gemüsepfanne? Die fordert dich nicht heraus, braucht im Grunde keine Beilage und schmeckt doch so gut, dass du dieses Rezept immer wieder machen wirst. Sobald du die erste Gabel probierst, ist deine Stimmung aufgehellt und du wirst dich nur noch auf den nächsten Bissen freuen.

Der Kürbis spielt in diesem Pfannengericht die Hauptrolle. Er schmeckt gut und ist sehr ballaststoffreich, macht also wirklich satt. So brauchst du zur Kürbis-Gemüsepfanne keine Beilage. Verwende im besten Fall einen Hokkaido- oder Butternusskürbis. Ersteren musst du nicht schälen, denn die Schale wird beim Kochen weich und zart. Butternusskürbis besitzt leider eine etwas härtere Hülle, die du erst einmal entfernen musst.

Was du neben dem Kürbis für deine Pfanne benutzt, liegt ganz bei dir. Es gilt nur: je bunter, desto besser! Du hast eine leicht angeschrumpelte Paprika im Kühlschrank liegen? Immer rein damit! Zucchini, Brokkoli und einige Tomaten schmecken ebenfalls gut. Allein beim Blick auf den Teller hebt sich schon die Stimmung, findest du nicht?

Auch bei den Gewürzen kannst du frei sein. Besonders gut schmecken etwas frischer Rosmarin und Thymian, aber auch frische Petersilie vor dem Servieren verleiht der Pfanne einen besonderen Geschmack. Du kannst das Gemüse auch mit etwas Feta verfeinern, wenn du magst. Die Kürbis-Gemüsepfanne eignet sich hervorragend zur Resteverwertung und macht dabei eine 1A-Figur. Köstlich!

Lust auf mehr leckere Pfannengerichte mit Kürbis? Dann koch dir auch eine Kürbis-Gnocchi-Pfanne oder bereite eine Kürbis-Erbsen-Pfanne mit Chorizo zu. Lecker schmeckt auch die Kürbis-Hackfleisch-Pfanne.

Kürbisse schmecken nicht nur, sondern sehen auch noch super aus. Bei Geniale Tricks findest du tolle Ideen für herbstliche Kürbis-Deko.

Kürbis-Gemüsepfanne Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 700 g Kürbis Hokkaido oder Butternuss

1 rote Paprika

1 Zucchini

300 g Brokkoli

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

100 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

1 Zweig Rosmarin

3 Zweige Thymian Zubereitung Wasche das Gemüse. Entkerne den Kürbis und schneide ihn in mundgerechte Stücke. Entkerne auch die Paprika. Schneide Paprika, Zucchini und Brokkoli in kleine Stücke. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und schneide sie in Scheiben. Tipp: Das geht besonders gut mit einem Gemüseschneider 🛒 Erhitze das Olivenöl in der Pfanne und brate das Gemüse bis auf den Knoblauch bei hoher Temperatur kurz an, bis es Farbe bekommt. Reduziere die Temperatur und gib den Knoblauch, die Kräuter, Salz und Pfeffer hinzu. Lösch mit Gemüsebrühe ab und lass alles bei geschlossenem Deckel garen, bis das Gemüse weich ist. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Notizen Wenn du Feta verwendest, solltest du diesen erst am Ende hinzugeben.

