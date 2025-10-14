Dieses Getränk schmeckt noch besser als Pumpkin Latte

Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, ist eine heiße Kürbis-Gewürzmilch genau das Richtige, um sich wieder aufzuwärmen. Mit einer Auswahl an aromatischen Gewürzen wie Zimt, Vanille, Nelken und Muskatnuss holst du dir zudem direkt den Geschmack des Herbstes in deine Tasse. Lust, die Kürbis-Gewürzmilch zu probieren? Hier ist das Rezept.

Kürbis-Gewürzmilch: Herbst im Glas

Mal keine Lust auf einen heißen Kakao oder einen Tee zum Aufwärmen? Dann ist eine Gewürzmilch eine gute Alternative. Du kannst sie in wenigen Minuten zubereiten. Die passenden Zutaten dafür hast du bestimmt bereits zu Hause.

Für eine aromatische Kürbis-Gewürzmilch, wie sie jetzt im Herbst besonders gut schmeckt, brauchst du natürlich zuerst einmal ein Kürbispüree. Das kannst du ganz leicht selber herstellen. Schneide ein entsprechendes Stück Kürbis einfach in Würfel und koche sie in einem Topf mit Wasser weich. Anschließend pürierst du das Ganze und voilà, schon hast du ein 1a Kürbispüree. Wer keine Lust hat, kauft sich ein fertiges Püree im Supermarkt.

Zusätzlich benötigst du noch Milch, Vanilleextrakt, Honig, Zimt, Muskat und Nelkenpulver. Koche die Milch zusammen mit dem Kürbispüree in einem Topf auf. Gib die Gewürze hinzu und verrühre alles gut mit einem Schneebesen, bis sich die Zutaten miteinander verbunden haben. Anschließend pürierst du die Gewürzmilch noch einmal gründlich durch. Nun kannst du sie in Gläser abfüllen und heiß genießen.

Streue nach Geschmack noch etwas gemahlenen Zimt auf die Milch oder gönn dir eine Portion frisch geschlagener Sahne oder luftigen Milchschaum als Topping.

Tipp: Für eine vegane Variante der Kürbis-Gewürzmilch verwendest du statt Milch einen Mandel- oder Haferdrink und ersetzt den Honig einfach durch Ahornsirup.

Kürbis-Gewürzmilch Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 ml Milch

100 g Kürbispüree

1 EL Honig

1/2 TL Zimt

1/4 TL Muskat

1 Prise Nelkenpulver

1/2 TL Vanilleextrakt Zubereitung Gib die Milch zusammen mit dem Kürbispüree in einen Topf und erhitze die Mischung bei mittlerer Hitze. Rühre Honig, Zimt, Muskat, Nelkenpulver und Vanille unter. Lass die Mischung kurz aufkochen, reduziere dann die Hitze und rühre mit dem Schneebesen, bis sich alles verbunden hat. Püriere dann alles in einem Mixer, bis die Milch eine cremige Textur bekommt. Fülle die Kürbis-Gewürzmilch in zwei Tassen, streue nach Geschmack noch etwas Zimt darüber und serviere sie warm. Notizen Gemütlichkeit nicht nur im Glas, sondern auch zu Hause? Dann bastle dir diese magische Leuchtkugel unserer Kollegen von Geniale Tricks nach.

