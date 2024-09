Wir essen jetzt am liebsten Kürbis-Gnocchi-Auflauf mit Hackfleisch und Feta

Oh, wie das duftet, wenn dieser Kürbis-Gnocchi-Auflauf im Ofen durchgebacken wird. Da läuft einem ganz automatisch das Wasser im Mund zusammen. Wenn du Lust auf ein richtig leckeres Ofengericht hast, dann solltest du jetzt auf jeden Fall weiterlesen.

Alle lieben diesen Kürbis-Gnocchi-Auflauf

Wenn der Herbst langsam an die Tür klopft, sich die sommerlichen Temperaturen allmählich verabschieden, dann ist er wieder da: der Kürbis. Wir freuen uns wie verrückt über seinen Besuch und leckere Gerichte, die wir damit zaubern. Heute gibt’s einen Kürbis-Gnocchi-Auflauf. Der schmeckt an regnerischen Tagen ebenso gut wie an goldschimmernden Sonnentagen, auf die wir uns im Herbst ebenso freuen.

Jetzt schieben wir einen Auflauf nach dem anderen in den Ofen, und unser Kürbis-Gnocchi-Auflauf ist einer davon. Der punktet nicht nur mit den zwei namensgebenden Zutaten, sondern auch mit Hackfleisch.

Tipp: Möchtest du auf Fleisch verzichten, kannst du das Hack auch mit roten Linsen ersetzen. Koche sie fünf Minuten in Salzwasser und gib sie zum Schluss mit in den Auflauf. Sie versorgen dich mit wichtigen pflanzlichen Eiweißen und sind sehr gut für eine vegetarische und vegane Ernährung geeignet.

Die Soße für den Kürbis-Gnocchi-Auflauf ist simpel: Wir vermischen die Zutaten in der Form einfach mit Crème fraîche und verteilen im Anschluss noch Frischkäse-Tupfen und Feta auf dem Auflauf. Danach wandert er in den Ofen. Vor dem Servieren garnieren wir ihn mit gehackter Petersilie und Frühlingszwiebel. Und dann heißt es: Essen ist fertig!

Liebst du Aufläufe genauso wie wir, solltest du als Nächstes unseren Gnocchi-Auflauf mit Spinat und Gorgonzola probieren. Oder wie wäre es mit einem Kürbis-Kartoffel-Auflauf? Ganz bestimmt schmecken dir auch dieser mexikanische Kartoffel-Hack-Auflauf und dieser Kartoffel-Zucchini-Auflauf.