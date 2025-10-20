Diese einfache Kürbis-Gnocchi-Pfanne ist blitzschnell fertig

So leicht und sooo lecker: Diese Kürbis-Gnocchi-Pfanne gelingt sogar absoluten Neulingen in der Küche. Keine Bange, wenn der Kühlschrank fast leer ist, denn zum Kochen brauchst du nicht viele Zutaten, nur ein paar Minuten Zeit, aber ganz viel Appetit. Bereit? Dann legen wir am besten gleich los!

Kürbis-Gnocchi-Pfanne: schnell gemacht, schnell aufgefuttert

Mal ehrlich: Mit Kürbis ist es doch wie mit Kohl. Man kauft ein Exemplar auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt, aber gerade, wenn man in einem kleinen Haushalt lebt, bleibt oft etwas davon übrig. Reste deines Kürbisses kannst du easy in dieser Kürbis-Gnocchi-Pfanne verbrauchen. Was du noch dafür brauchst? Nicht viel, nur Zwiebel und Knoblauch, Frischkäse, Gemüsebrühe, Öl und Gewürze.

Wasche zunächst den Kürbis und schneide das Fruchtfleisch klein. Als Nächstes kannst du die Zwieben und die Knoblauchzehe abziehen und hacken. Beides wird in Öl angeschwitzt, bevor die Kürbiswürfel dazu kommen und ein paar Minuten mitgebraten werden.

Schon gehört? Nicht jeder Kürbis eignet sich zum Verzehr. Warum du Zierkürbisse nicht essen solltest, erfährst du in unserem Leckerwissen.

Als Nächstes gießt du den Pfanneninhalt mit Brühe auf und lässt ihn köcheln. Der Kürbis sollte gar sein, aber dennoch etwas Biss haben. Während dieser in der Brühe simmert, brätst du am besten schon einmal die Gnocchi knusprig an. Dann musst du nur noch Frischkäse in die Brühe rühren, die Gnocchi unterheben und die Kürbis-Gnocchi-Pfanne nochmals abschmecken. Das war’s auch schon. Ging doch ganz leicht, oder?

Deck den Tisch und dekoriere ihn mit Blumen! Die kannst du in einer selbst gemachte Vase aus Modeliermasse arrangieren. Probier’s aus!

Möchtest du weitere Kürbisrezepte nachkochen, solltest du mal unseren Kürbis-Nudelauflauf mit Spinat in den Ofen schieben. Gefüllter Hokkaido mit Hackfleisch und Feta macht alle Fleischfans glücklich, und unser Kürbis-Rosenkohl-Gratin vereint den Saisonklassiker mit einem weiteren Liebling aus dem Herbst, dem Kohl.