Kürbis-Gulasch: wärmt von innen und macht glücklich

Wenn es im Herbst wieder kühler wird, dann steigt der Appetit auf herzhafte Gerichte. Die müssen aber nicht immer zwangsläufig Fleisch enthalten. Der beste Beweis dafür: unser rustikales Kürbis-Gulasch.

Kürbis-Gulasch selber machen

Gulasch ist der kulinarische Klassiker aus Ungarn. Typisch für dieses Gericht sind mit Paprika gewürzte, in Würfel geschnittene Fleischstücke. Es geht aber auch ganz ohne Fleisch. Glaubst du nicht? Dann solltest du unser Kürbis-Gulasch unbedingt einmal probieren. Wir zeigen dir, wie du es zubereitest.

Es ist Kürbiszeit und da kommt unser Kürbis-Gulasch genau richtig. Das schmeckt würzig und wärmt wunderbar an kühlen Herbsttagen. Gewürze wie Paprikapulver und Kümmel bringen Geschmack in das Gulasch. Wer es schärfer mag, kann gerne noch etwas Chilipulver hinzufügen. Aber fangen wir mal an.

Wasche den Kürbis gründlich, entferne die Kerne und teile ihn dann in mundgerechte Würfel. Für das Gulasch kannst du sowohl einen Hokkaido als auch einen Butternut verwenden. Der Vorteil vom Hokkaido-Kürbis ist aber, dass du ihn nicht extra schälen muss und die Schale mitessen kannst. Das spart Zeit bei der Zubereitung.

Erhitze dann Olivenöl in einem Topf und brate zuerst in kleine Würfel gehackte Zwiebeln und Knoblauch glasig an. Gib in Stücke geschnittene Paprika hinzu und brate das Gemüse ein paar Minuten mit an. Danach kommen das Tomatenmark und die Gewürze hinzu. Lösche alles mit den Dosentomaten und der Gemüsebrühe ab und lass das Gulasch bei mittlerer Temperatur 25 Minuten köcheln, bis der Kürbis weich, aber noch bissfest ist. Zum Schluss würzt du noch mit Salz und Pfeffer und streust gehackte Petersilie darüber. Unser Kürbis-Gulasch schmeckt mit frischem Brot ebenso gut wie mit Reis oder gekochten Kartoffeln.

Gulasch gibt es in unzähligen Varianten. Weitere leckere Rezepte für den Klassiker sind unter anderem dieses Kartoffel-Gulasch, dieses Pfifferlingsgulasch oder dieses Würstchengulasch.