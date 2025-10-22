Da wird doch der Kürbis in der Pfanne verrückt

Gemütlichkeit zum Wegschnabulieren: Diese Kürbis-Hackbällchen-Pfanne ist das perfekte Herbstgericht für alle, die es gern deftig mögen. Saftige Fleischbällchen und cremig-aromatischer Kürbis treffen aufeinander und kreieren eine Harmonie des Geschmacks, von der du nicht genug bekommen wirst. Wie du sie zubereitest? Ganz einfach! Hier ist das Rezept.

Kürbis-Hackbällchen-Pfanne mit Schmand

Herbsttage verlangen nach Gemütlichkeit! Und wie könnten wir diese besser zelebrieren als mit einer Kürbis-Hackbällchen-Pfanne? Schließlich ist Kürbis DAS Herbstgemüse schlechthin und schmeckt zu so gut wie jeder Zubereitung einfach nur hervorragend. In Kombination mit Hack zum Beispiel: Hack schmeckt deftig, kräftig, würzig, Kürbis hat milde, leicht süße, cremige Noten. Wie füreinander geschaffen! Rein in die Schürze und ran an den Herd!

Für die Kürbis-Hackbällchen-Pfanne brauchst du zunächst natürlich Hackbällchen. Diese sind ganz einfach selbstgemacht: Vermische Hack (wir nehmen Rind, aber halb und halb schmeckt auch) mit Senf, Zwiebeln, Semmelbröseln, Salz und Pfeffer und rolle kleine Bällchen daraus. Diese dürfen nun in etwas Öl in der Pfanne vorbrutzeln, während du den Kürbis würfelst.

Tipp: Kürbis schneiden kann etwas schwierig sein. Damit du das Verletzungsrisiko minimierst, folge doch mal diesem ebenso genialen wie einfachen Trick zum Kürbisschneiden.

Der Kürbis wandert, nachdem du ihn erfolgreich zerkleinert hast, zusammen mit Knoblauch und roter Zwiebel in eine Pfanne, wo du ihn erst scharf anbrätst und dann die Fleischbällchen darauflegst. Nun noch einen Schuss Brühe und etwas Thymian dran, Deckel drauf und schon darf das Ganze lecker durchgaren, wobei sich die Aromen absolut perfekt verbinden. Nur noch mit Balsamico abschmecken und fertig ist dein kuscheliger Herbstabend, der nebenbei auch noch richtig schön satt macht!

Kürbis-Hackbällchen-Pfanne Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Zwiebel

500 g Hackfleisch Rind oder gemischt

1 TL Senf

2 EL Semmelbrösel

1 Ei

Salz und Pfeffer

1 EL Pflanzenöl

500 g Hokkaidokürbis

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

100 ml Brühe nach Geschmack

einige Zweige frischer Thymian

1 EL Balsamico-Essig

100 g Schmand optional Zubereitung Schäle die Zwiebel, hacke sie fein und gib sie zum Hackfleisch. Füge Senf, Semmelbrösel, Ei, Salz und Pfeffer hinzu und vermische alles gründlich. Forme kleine Hackbällchen. Tipp: Die Zwiebel kannst du hervorragend mit Die Zwiebel kannst du hervorragend mit diesem Multizerkleinerer 🛒 klein hacken. Erhitze das Öl in einer großen Pfanne und brate die Hackbällchen rundherum goldbraun an. Nimm sie heraus und stell sie beiseite. Wasche den Kürbis, entferne die Kerne und schneide ihn in mundgerechte Würfel. Schäle die rote Zwiebel und den Knoblauch, hacke beides fein. Gib Kürbis, Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne und brate alles kurz an, bis es etwas Farbe bekommt. Gieße die Brühe an, würze mit Thymian und lege die Hackbällchen zurück in die Pfanne. Lass alles zugedeckt etwa 15 Minuten sanft köcheln, bis der Kürbis weich ist. Rühre den Balsamico und optional den Schmand unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Notizen Kürbis schmeckt nicht nur, sondern sieht auch noch gut aus. So gut, dass er sich perfekt als Herbstdeko eignet. Bastle mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Geniale Tricks doch mal rustikale Herbstkürbisse aus Holz

