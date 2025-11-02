Kürbis-Hackfleisch-Auflauf: deftige Herbstküche

Der Herbst ist da und mit ihm zieht endlich wieder unser Lieblingsherbstgemüse in unsere Küchen ein: der Kürbis! Dort entpuppt er sich als wahrer Allrounder, denn du kannst mit ihm sowohl herzhafte als auch süße Gerichte zubereiten. Wir haben uns aber für eine deftige Variante entschieden und bereiten einen rustikalen Kürbis-Hackfleisch-Auflauf zu.

Rezept für Kürbis-Hackfleisch-Auflauf

Unser Kürbis-Hackfleisch-Auflauf kombiniert zwei Lieblingszutaten der Herbstküche: Kürbis und Hackfleisch. Besonders gut eignet sich der Hokkaido-Kürbis für dieses Rezept, da er nicht geschält werden muss und durch das Backen schön zart und weich wird. Das Hackfleisch sorgt für eine herzhafte Note, während eine goldbraune Käsekruste dem Ganzen eine leckere, knusprige Textur verleiht.

Der Kürbis-Hackfleisch-Auflauf punktet ganz groß in Sachen Geschmack. Aber auch die Zubereitung ist mehr als einfach, die Hauptarbeit, nämlich das Backen, übernimmt der Ofen. In der Zeit kannst du dich entspannt zurücklehnen und dich auf dein Essen freuen. Aber beginnen wir mal von vorne.

Wasche, entkerne und schneide zuerst den Hokkaido. Pluspunkt: Du brauchst den Kürbis nicht schälen und kannst die Schale einfach mitessen. Schäle und hacke anschließend die Zwiebel und den Knoblauch. Erhitze nun Olivenöl in einer Pfanne und brate das Hack darin krümelig an. Füge Zwiebel und Knoblauch hinzu und dünste sie für fünf Minuten mit an. Danach gibst du Tomatenmark hinzu und schmeckst mit Paprikapulver, Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab.

Jetzt musst du nur noch die Kürbisstücke in eine Auflaufform geben, die Hackfleischmasse hinzufügen und alles mit der Sahne übergießen. Streue den Käse darüber und backe den Auslauf für etwa 30 Minuten, bis der Kürbis weich ist und der Käse eine goldbraue Kruste gebildet hat.

War der Auflauf gut? Dann probiere auch diesen leckeren Zucchini-Kartoffel-Auflauf, den Sauerkraut-Auflauf mit Hackfleisch und Schmand oder diesen Knoblauch-Kartoffel-Auflauf.