Kürbis-Hackfleisch-Pfanne: Die gelingt in nur 30 Minuten

Der Herbst ist nicht mehr weit und mit ihm freuen wir uns über die vielen, leckeren Kürbis-Rezepte. Um uns schon auf ihn einzustimmen, kochen wir heute eine Kürbis-Hackfleisch-Pfanne. Sie ist schnell gemacht, kann wunderbar angepasst werden und sorgt für Wohlbefinden, nicht nur an kalten Tagen.

Einfaches Rezept für Kürbis-Hackfleisch-Pfanne

Kürbisse starten gerade in ihre Saison und sind in vielen Sorten im Supermarkt zu finden. Sie versorgen dich mit wertvollen Nährstoffen wie Beta-Carotin, das dein Immunsystem stärkt und für die leuchtende orangene Farbe des Gemüses verantwortlich ist, sowie Vitaminen.

Wir verwenden für unser Pfannengericht den Hokkaidokürbis. Er ist einer der beliebtesten Speisekürbisse, besonders wegen seiner Vielseitigkeit und seines milden, leicht nussigen Geschmacks. Ein großer Vorteil ist bei ihm, dass du seine Schale mitessen kannst. Das erspart dir lästiges Schälen und spart Zeit bei der Zubereitung. Beim Kochen wird die Schale weich und trägt zum Geschmack und der Konsistenz des Gerichts bei.

Bei den weiteren Zutaten und Gewürzen kannst du kreativ werden. Neben Rinderhackfleisch kommen bei uns noch Paprika und Bohnen mit in die Pfanne. Du kannst sie aber auch weglassen oder durch andere Gemüsesorten ersetzen.

Gewürzt wird die Kürbis-Hackfleisch-Pfanne mit Salz und Pfeffer. Ein Hauch Muskatnuss sowie Paprikapulver passen ebenso hervorragend dazu. Kräuter wie Oregano und Thymian bieten sich zusätzlich an.

Wie du siehst, die Kürbis-Hackfleisch-Pfanne ist herrlich vielseitig und dabei supereinfach gekocht. Worauf wartest du noch? Koche das Rezept gleich nach!

Während der Kürbissaison können wir von dem leckeren Fruchtgemüse gar nicht genug bekommen. Morgens mampfen wir köstliche Kürbis-Toasts, zum Mittag einen Kürbis-Gnocchi-Auflauf mit Hackfleisch und Feta und zum Kaffee am Nachmittag naschen wir süßen Kürbiskuchen mit Kokoscreme.

Die passende Tischdeko darf natürlich auch nicht fehlen. Unsere Kollegen von Geniale Tricks zeigen dir, wie du Vasen aus Zierkürbissen basteln kannst.

800 g Hokkaidokürbis

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

400 g Rinderhackfleisch

1 rote Paprika

1 EL Tomatenmark

1 Dose Kidneybohnen

400 g Tomatensoße

200 ml Wasser

Salz und Pfeffer

200 g Feta optional Zubereitung Halbiere den Kürbis und entferne die Kerne 🛒

Schneide ihn dann samt Schale in Würfel.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides klein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch darin an.

Schneide die Paprika in Würfel und gib sie zu dem Fleisch.

Dann kommen auch die Kürbiswürfel sowie Zwiebel und Knoblauch hinzu.

Rühre das Tomatenmark unter.

Zum Schluss gießt du die Bohnen ab und gibst sie zusammen mit der Tomatensoße zur Hackfleisch-Pfanne.

Gieße mit Wasser auf und lass alles mit geschlossenem Deckel 15 Minuten köcheln.

Schmecke die Kürbis-Hack-Pfanne mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere sie optional mit zerbröseltem Feta. Notizen Wer mag, kann noch weitere Bohnen- oder Gemüsesorten hinzufügen oder die vorhandenen weglassen.

