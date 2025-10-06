So gemütlich kann ein Morgen sein

Bist du beim Frühstück eher Team Brot und Brötchen oder Team Müsli, Porridge und Overnight Oats? Völlig egal, zu welcher Seite du dich mehr hingezogen fühlst, diese dampfende Kürbis-Hirse-Bowl sorgt bereits am Morgen für fröhliche Gemüter. Probiere sie gleich aus, sie ist im Handumdrehen nachgemacht.

Kürbis-Hirse-Bowl wärmt dich am Morgen

Mittlerweile haben wir wieder die Jahreszeit erreicht, in der es morgens wirklich schwierig ist, das Bett zu verlassen. Sobald man nur einen Millimeter unter der Decke hervorschaut, macht sich die Kälte sofort bemerkbar. Selbst, wenn man die Heizung in der Nacht auf niedriger Stufe hatte, ist es nicht leicht, sich aus dem kuschligen Bett zu erheben.

Doch mit dieser Kürbis-Hirse-Bowl könnte es dir etwas einfacher fallen. Sie ist ein perfektes Frühstück, da sie ganz schnell zubereitet ist und dich dann beim Genießen herrlich von innen wärmt. Mit ihrer Fülle an Aromen passt sie außerdem perfekt zur kalten Jahreszeit. Damit wird jeder Start in den Tag etwas erträglicher.

Sowohl mit Blick auf die Textur als auch den Geschmack ist diese dampfende Portion Glück in deinen Händen ein wahres Fest der Unterschiede. Weiche, süße Bananen treffen auf knackige Walnüsse. Saftige Apfelstücke betten sich in ein köstliches Bett aus warmer, würziger Hirse, deren Duft nach gemütlichen Herbstspaziergängen schreit.

Außerdem lässt sich das Grundrezept immer wieder kinderleicht abwandeln. Hast du dich in diese Variante verliebt, dann probiere doch auch mal eine mit anderen Früchten, Nüssen oder verleihe dem Ganzen mit einem Klecks Joghurt noch mehr Cremigkeit. Worauf wartest du? Zauber dir einen kleinen goldenen Moment und mach dich bereit für den Tag.

Bei Leckerschmecker zeigen wir dir immer neue Inspiration für deinen Kochalltag. Wenn du Lust auf ein weiteres wärmendes Frühstück hast, dann zauber dir doch Kürbis-Brombeer-Baked-Oats. Mit einer Schokoladen-Smoothie-Bowl kannst du auch nie etwas falsch machen. Und für die Naschkatzen unter euch ist eine Snickers-Bowl die richtige Wahl.

Suchst du noch nach stimmiger Herbst-Deko, die die gleiche Gemütlichkeit ausstrahlt, wie das Frühstück? Dann schau dir diese dekorativen Windlichter von unseren Freunden der Genialen Tricks an.

Kürbis-Hirse-Bowl Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Hirse

500 ml Pflanzenmilch

300 g Kürbispüree

3 EL Ahornsirup

1 TL Zimt

1/2 TL Muskatnuss

1/2 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 Prise Salz

40 g Walnüsse

60 g getrocknete Cranberries

1 Banane

1 Apfel

etwas Ahornsirup nach Geschmack, zum Beträufeln Zubereitung Wasche zuerst die Hirse unter kaltem, fließenden Wasser ab, bis das Wasser klar wird. Tipp: Am besten nimmst du dazu ein sehr feines : Am besten nimmst du dazu ein sehr feines Sieb 🛒 Gib die Hirse mit der Pflanzenmilch und Salz in einen Topf. Lass sie bei mittlerer bis hoher Hitze aufkochen, reduziere anschließend die Hitze und lass die Mischung abgedeckt 15-20 Minuten köcheln, bis die Flüssigkeit vollständig aufgesogen und die Hirse weich ist. Nimm den Topf vom Herd und rühre Kürbispüree, Ahornsirup, Zimt, Muskatnuss und Vanilleextrakt unter, bis es eine gleichmäßige, cremige Masse ist. Hacke die Walnüsse grob klein und schneide die Banane und den Apfel in dünne Scheiben. Teile die Kürbis-Hirse-Mischung in vier Schalen auf und garniere jede Portion mit den Walnüssen, Cranberries und dem frischen Obst. Träufle nach Belieben etwas Ahornsirup darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.