Dieses Rezept überzeugt sogar Kürbis-Muffel

Käse schließt ja bekanntlich den Magen. Von diesem Kürbis-Käse-Fondue wirst du aber dennoch nicht genug bekommen können. In diesem Rezept erfährst du, wie du die goldene Köstlichkeit zubereitest. Gönn dir jetzt ein herbstliches Festmahl. Legen wir los!

Rezept für Kürbis-Käse-Fondue

Je dunkler und kälter die Tage werden, desto herzhafter und deftiger darf das Essen sein. Zumindest sind wir in der Leckerschmecker-Redaktion dieser Meinung. Aktuell ist für uns auch immer noch Kürbiszeit. Bei all der Rezeptvielfalt fällt es uns echt schwer, uns an der Panzerbeere satt zu essen. Jeden Tag finden wir neue Ideen, das orangene Gemüse zu verwerten und in Szene zu setzen. Doch nun hat unser Koch Oli dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Bist du bereit für ein Kürbis-Käse-Fondue?

Als ich das Video gesehen habe, war mir sofort klar, dass ich diese Variante des Fondues unbedingt nachmachen musste. Dieses Rezept schreit förmlich nach einem gemütlichen Abend mit Freunden. Alle sitzen bei Kerzenschein und Wein versammelt um einen Tisch voller Leckereien und einen mit massig Käse gefüllten Kürbis. Klingt für mich nach dem Himmel auf Erden. Zumindest solange, bis ich aus allen Nähten platze und keinen geschmolzenen Käse mehr sehen kann. Aber fangen wir am besten erst mal von Vorne an.

Bevor du den Kürbis mit Käse füllen kannst, musst du ihn von oben her aufschneiden und die Kerne auslöffeln. Danach verteilst du Cajun-Gewürz im ausgehöhlten Kürbis. Außerdem kommt gehackter Rosmarin und Thymian und eine klein geschnittene Chilischote dazu. Noch ein großes Stück Butter mit rein, Deckel zu und ab damit in den Ofen für circa eineinhalb Stunden.

Sobald der Kürbis eine Weile gebacken hat, hole ihn raus und kratze das Fruchtfleisch im Inneren mit einer Gabel ab. Gib eine große Ladung geriebenen Käse dazu und ab damit zurück in den Ofen, wo das Kürbis-Käse-Fondue nun nochmal 30 Minuten backen darf. Danach musst du nur noch alles einmal kräftig verrühren, damit sich der Käse mit dem Kürbis und den Gewürzen vermischt. Im Anschluss darf getunkt werden. Guten Appetit!

Unsere Devise bei Leckerschmecker lautet, es kann nie genug Käse geben. Und nach dem Käse-Fondue ist bekanntlich vor dem Käse-Fondue. Deswegen mach dich schon mal bereit für dieses Tomaten-Käse-Fondue, ein türkisches Käse-Fondue und unser veganes Käse-Fondue!

Kürbis-Käse-Fondue Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Muskatkürbis ca. 1,5 kg

1 EL Cajun-Gewürzmischung online erhältlich, z.B. hier 🛒

3 Zweige Rosmarin gehackt

3 Zweige Thymian gehackt

1 rote Chilischote klein geschnitten

100 g Butter

350 g geriebener Käse Leerdammer, Bergkäse, Old Amsterdam Zubereitung Heize den Backofen auf 160 ℃ Umluft vor. Wasche und schneide den Kürbis von oben auf und entferne das Kerngehäuse mit einem Löffel. Gib die Cajun-Gewürzmischung in den Kürbis und verteile sie überall. Füge Rosmarin, Thymian, die Chilischote und Butter hinzu. Verschließe den Kürbis mit dem Deckel und backe ihn im vorgeheizten Backofen für etwa 90 Minuten. Hol den Kürbis danach aus dem Ofen und kratze das Kürbisfleisch von innen mit einer Gabel ab. Gib jetzt geriebenen Käse hinein und schiebe den Kürbis nochmals für etwa 30 Minuten in den Backofen. Verrühre vor dem Servieren den Kürbis von innen gut, sodass sich das Kürbisfleisch mit dem Käse verbindet. Serviere ihn am besten mit Brot.

