Kürbis-Kartoffel-Auflauf: So lecker schmeckt der Herbst

Man nehme Kartoffeln, einen Kürbis, geriebenen Käse sowie ein paar Kräuter und herauskommt ein unglaublich leckerer Auflauf, der nach Wohlfühlgericht schmeckt und genau richtig ist, an ungemütlichen Herbsttagen. So wird er gemacht.

Einfache Zubereitung: Kürbis-Kartoffel-Auflauf

Jede Saison hat ihre kulinarischen Highlights. Jetzt im Herbst steht der Kürbis hoch im Kurs. In Kombination mit Kartoffeln wird daraus ein Wohlfühlgericht, das an kalten und regnerischen Tagen ebenso gut schmeckt wie an sonnigen Herbsttagen.

Der Kürbis-Kartoffel-Auflauf unterscheidet sich in der Zubereitung kaum von der eines klassischen Kartoffelauflaufs. Nur, dass du hier noch Kürbis als weitere Geschmackskomponente hinzufügst. Für Würze sorgt eine knusprige Käseschicht. Für welchen Käse du dich dabei entscheidet, entscheidet dein Geschmack. Besonders gut passen aber ein aromatischer Gruyère oder ein Parmesan.

Schäle die Kartoffeln und schneide sowohl sie als auch den Kürbis in dünne Scheiben. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und würfle beides. Erhitze dann etwas Olivenöl und brate Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Füge den Thymian hinzu und brate ihn ganz kurz mit an. Schichte anschließend Kürbis und Kartoffel abwechselnd in eine gefettete Auflaufform und verteile etwas von der Zwiebel-Knoblauch-Thymian-Mischung zwischen den einzelnen Schichten und würze sie außerdem mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss.

Vermenge Milch, Sahne und Schmand zu einer glatten Masse und gieße sie über den Auflauf. Zum Schluss streust du den Käse darüber und schiebst die Form zum Backen für 40 Minuten in den Ofen. Wenn Kürbis und Kartoffeln weich sind und der Käse eine goldbraune Kruste gebildet hast, kannst du ihn genießen. Mach es dir zu Hause gemütlich und genieße den warmen Auflauf in herbstlicher Atmosphäre. Wie du sie dir in deinen eigenen vier Wänden aus einfachen Kürbissen zaubern kannst, verraten dir unsere Kollegen von Geniale Tricks. Hüpf doch mal rüber.

