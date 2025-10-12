So machst du aus Kürbis die beste Beilage des Jahres

Vergiss Kartoffelpüree. Diesen Herbst ist ein cremiges Kürbis-Kokospüree der perfekte Begleiter zu Fisch, Fleisch und Gemüse. Das ist ebenso einfach zuzubereiten wie der große Bruder aus Kartoffeln, bekommt aber durch den Einsatz von Kokosmilch noch einmal eine ganz neue Geschmacksnote verliehen.

Nur 5 Zutaten nötig: Bereite ein leckeres Kürbis-Kokos-Püree zu

Kürbis mochte ich zwar schon immer gern, nur eben nicht so gern, dass er regelmäßig auf meinem Speiseplan landete. Endgültig zum Fan wurde ich aber, als ich das erste Mal ein Kürbis-Kokos-Püree probiert habe. Serviert wurde es bei einem Herbst-Dinner als Beilage zu geschmortem Hähnchen und rustikalem Ofengemüse – für mich einfach die perfekte Kombi.

Magst du Abwechslung auf dem Teller und Kürbis nicht immer nur in Form einer Suppe, dann probiere doch mal dieses Kürbis-Kokos-Püree. Das macht ein herbstliches Menü einfach perfekt und passt besonders gut zu geschmortem Fleisch, knusprigem Hühnchen oder Ofengemüse. Das Püree ist mit einer Mischung aus nussigen und leicht süßen Aromen nicht nur lecker, auch die Zubereitung ist denkbar einfach. Du brauchst lediglich einen kleinen Kürbis, am besten einen Hokkaido, Kokosmilch, etwas Butter, Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Teile zuerst den Kürbis, entferne die Kerne und zerteile ihn dann in grobe Stücke. Die kochst du in einem Topf mit Wasser weich. Danach gießt du das Wasser ab und gibst die Kokosmilch hinzu. Püriere alles gut durch und rühre für etwas mehr Cremigkeit ein Stück Butter unter. Schmecke alles mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Danach kannst du es dir als Beilage zum Beispiel zu knusprigem Hähnchen aus dem Ofen schmecken lassen.

Gönn dir Herbststimmung auf dem Teller und bereite auch mal ein Kürbis-Spinat-Gratin, einen Ofen-Feta mit Kürbis oder eine Kürbis-Curry-Suppe zu. Fehlt nur noch die passende Atmosphäre. Unsere Kollegen von Geniale Tricks zeigen dir, wie du dein Zuhause einfach mit Kürbissen dekorierst.

Kürbispüree Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg Kürbis Hokkaido

Salz nach Geschmack

200 ml Kokosmilch

1 TL Butter

Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss Zubereitung Schneide den Kürbis in der Mitte auf, entferne die Kerne und teile ihn dann grob in Stücke. Fülle die Kürbisstücke in einen Topf mit Salzwasser und koche sie weich. Gieße anschließend das Kochwasser ab, gib die Kokosmilch dazu und püriere alles gut durch, bis ein Püree mit cremiger Konsistenz entsteht. Füge das Stück Butter hinzu und rühre es unter. Schmecke das Püree mit Salz, Pfeffer und frisch geriebenem Muskatnuss 🛒 ab und serviere es als Beilage.

