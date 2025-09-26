Krapfen im herbstlichen Gewand: mit Kürbis und Pumpkin Spice

Der Herbst kann so köstlich sein – besonders, wenn er in Krapfenform auf deinem Teller landet. Noch besser, wenn diese Krapfen auch noch den absoluten Herbst-Allrounder beinhalten: Kürbis. Unsere Kürbis-Krapfen aus dem Aifryer überzeugen durch ihr fluffiges Äußeres und eine cremige Füllung, die so lecker schmeckt, dass du dir garantiert noch einen zweiten nehmen wirst. Wie du sie zubereitest? Das erfährst du hier.

Herbstliche Kürbis-Krapfen aus dem Aifryer mit cremiger Füllung

Herbstzeit ist Kürbiszeit und die zeigt sich nicht nur in Suppen und Ofengerichten, sondern auch in süßen Leckereien wie unseren Kürbis-Krapfen aus dem Aifryer. Ob du das süße Fettgebäck nun als Krapfen, Berliner oder Pfannkuchen kennst, ist im Grunde egal – Fakt ist, dass die süß gefüllten Bällchen immer schmecken. Selbst zum Frühstück sind sie ein Hochgenuss, besonders wenn dein süßer Zahn sich schon morgens meldet.

Kürbis in Kombination mit süßen Zutaten klingt für einige vielleicht erstmal ungewöhnlich, ist aber längst kein Geheimtipp mehr. Besonders die Sorten Hokkaido und Butternut machen sich hervorragend in süßen Backwaren. Sie schmecken mild, leicht nussig und lassen sich einfach und nach nur kurzer Kochzeit zu samtigem Püree verarbeiten. Im Fall unserer Kürbis-Krapfen aus dem Aifryer machen wir daraus zusammen mit braunem Zucker, Zimt und etwas Frischkäse eine Füllung, die so sehr nach Herbst schmeckt, dass du in deiner eigenen Wohnung die Blätter rascheln hörst.

Der Teig unserer Kürbis-Krapfen aus dem Aifryer ist ein klassischer Hefeteig, der mit einem Klecks Kürbispüree verfeinert wird. Mehr hilft schließlich mehr, wenn es um das orangefarbene Gemüse geht. Neben der hübschen Farbe hat das Püree jedoch einen weiteren Vorteil: Es macht den Teig besonders saftig. Nach dem Gehen brauchst du den Teig nur ausrollen, ausstechen, füllen und – ganz wichtig – gut verschließen. Dann dürfen sie eine Runde in die Heißluftfritteuse, wo sie besonders fluffig aufgehen. Nach dem Backen nur noch in Zucker und Pumpkin Spice wälzen und fertig!

Noch mehr süße Kürbisrezepte gefällig? Dann probiere doch mal Kürbis-Kaiserschmarrn, Kürbis-Brioche und ein knuspriges Kürbis-Crumble.

Kürbis-Krapfen aus dem Airfryer Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 40 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 300 g Mehl

1/2 Würfel frische Hefe

50 g Zucker

1 Prise Salz

100 ml lauwarme Milch

40 g Butter geschmolzen

1 Ei

80 g Kürbispüree Für die Füllung: 100 g Frischkäse

50 g Kürbispüree

2 EL brauner Zucker

1 TL Zimt Zum Wälzen: 50 g Zucker

1 TL Pumpkin Spice z.B. hier online 🛒 Zubereitung Löse die Hefe in der lauwarmen Milch auf.

Gib Mehl, Zucker, Salz, Butter, Ei und Kürbispüree dazu und verknete alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig. Decke ihn ab und lass ihn an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Verrühre für die Füllung Frischkäse, Kürbispüree, braunen Zucker und Zimt zu einer glatten Creme.

Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche ca. 1 cm dick aus. Stich Kreise (etwa 8 cm Ø) aus. Setze je 1 TL Füllung in die Mitte eines Kreises, lege einen zweiten Kreis darüber und drücke die Ränder gut fest.

Lege die Krapfen in den gefetteten Airfryer-Korb. Heize den Airfryer auf 160 °C vor und backe die Krapfen portionsweise 8-10 Minuten, bis sie goldbraun und aufgegangen sind.

Mische Zucker und Pumpkin Spice. Wälze die noch warmen Krapfen darin, bis sie rundum überzogen sind.

