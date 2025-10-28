Diese vegetarische Kürbis-Lasagne ist Ofenglück pur

Mit unserer vegetarischen Kürbis-Lasagne bringst du Farbe, Wärme und Geschmack auf deinen Teller. Kürbisse, eine cremige Béchamelsoße, Käse und Lasagneplatten werden zu einem köstlichen Gericht vereint, von dem du nicht genug bekommen kannst. Wenn du gerne saisonal kochst und Gemüse in seiner besten Form genießen möchtest, wirst du diese Kürbis-Lasagne lieben.

Vegetarische Kürbis-Lasagne: Schicht für Schicht ein Genuss

Die Lasagne stammt ursprünglich aus Italien, genauer gesagt aus der Region Emilia-Romagna, wo sie seit Jahrhunderten als Symbol für gutes, hausgemachtes Essen gilt. Ursprünglich bestand sie aus mehreren Schichten Nudelteig, Ragù und Béchamelsoße. Heute existieren zahlreiche Varianten – von klassisch bis modern, von fleischig bis pflanzlich.

Die vegetarische Kürbis-Lasagne ist eine dieser modernen Abwandlungen, die Tradition und Kreativität vereint. Sie passt perfekt in den Herbst, wenn es Kürbisse in Hülle und Fülle gibt.

Für die vegetarische Lasagne verwenden wir einen Hokkaido-Kürbis. Er hat nicht nur eine tolle orange Farbe, sondern muss auch nicht geschält werden. Hinzu kommen noch eine Zucchini sowie Pilze, Zwiebeln, Knoblauch und stückige Tomaten. Käse und Lasagneplatten dürfen natürlich auch nicht fehlen, genauso wenig wie eine cremige Béchamelsoße. Currypulver und Muskatnuss geben Würze und Aroma.

Die Kürbis-Lasagne ist herzhaft und doch leicht, vertraut und doch neu. Wenn sie leicht gebräunt aus dem Ofen kommt und ihr köstlicher Duft sich in der Küche ausbreitet, kannst du es kaum erwarten, sie zu kosten.

Genieße sie zusammen mit Freunden oder deiner Familie. Sie lässt sich immer wieder neu anpassen, indem du weitere Gemüsesorten dazu gibst oder sie weglässt. Wir wünschen guten Appetit!

Vegetarische Kürbis-Lasagne Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Lasagne: 600 g Hokkaido-Kürbis

1 mittelgroße Zucchini

200 g braune Champignons

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Tomatenmark

400 g stückige Tomaten

400 ml Gemüsebrühe

1 TL Thymian

1 TL Currypulver

1 TL Muskatnuss optional

Salz und Pfeffer

9-12 Lasagneplatten

200 g geriebener Käse z. B. Gouda oder Mozzarella

Öl zum Braten Für die Béchamelsoße: 2 EL Butter

2 EL Weizenmehl Type 405

600 ml Milch

2 TL Gemüsebrühe-Pulver online, z.B. dieses hier 🛒

Salz und Pfeffer

Muskatnuss optional Zubereitung Halbiere den Kürbis, entferne die Kerne und schneide das Fruchtfleisch in kleine Würfel. Wasche die Zucchini und schneide sie in dünne Scheiben. Putze die Pilze und schneide sie in Scheiben. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein. Erhitze etwas Öl in einem tiefen Topf. Gib die Kürbiswürfel, Zwiebel, Knoblauch und das Tomatenmark hinein und brate alles einige Minuten an, bis der Kürbis leicht Farbe bekommt. Gib die Pilze in den Topf und brate sie 3-4 Minuten mit, bis sie leicht zusammenfallen und ihr Aroma entfalten. Gib die stückigen Tomaten, Gemüsebrühe, Thymian, Currypulver, Muskatnuss, Salz und Pfeffer dazu. Lass die Soße bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten köcheln, bis der Kürbis weich ist. Rühre die Zucchinischeiben in die heiße Soße und lass sie weitere 3-4 Minuten mit garen. Sie sollen weich werden, aber etwas Biss behalten. Schmilz die Butter in einem kleinen Topf. Rühre das Mehl ein und schwitze es kurz an. Gieße nach und nach die Milch dazu, während du ständig rührst, bis eine glatte, cremige Soße entsteht. Würze mit Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und Muskat. Verteile 2 EL Kürbis-Pilz-Soße auf dem Boden einer Auflaufform. Lege drei bis vier Lasagneplatten darauf, gib wieder Soße und etwas Béchamel darüber. Wiederhole den Vorgang, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Schließe mit einer Soßenschicht ab. Verteile den geriebenen Käse gleichmäßig auf der obersten Schicht. Backe sie im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze etwa 35-40 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun und leicht knusprig ist. Warte etwa 5 Minuten, bevor du die Kürbis-Lasagne anschneidest – so bleibt sie schön stabil und lässt sich besser servieren. Notizen Für eine herbstliche Stimmung am Esstisch sorgen Windlichter . Bei Geniale Tricks findest du tolle Anleitungen, um sie selber zu basteln.

