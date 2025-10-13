Ein neues Lieblingscurry für den Herbst

Der Herbst ist da! Das heißt kürzere Tage, kältere Temperaturen und das Bedürfnis nach wärmenden, gemütlichen Gerichten. Zeit, endlich mal wieder Kürbis-Linsen-Curry zu kochen! Das steckt voller gesunder Inhaltsstoffe, macht glücklich und ist noch dazu super einfach zubereitet. Hier ist das Rezept.

Kürbis-Linsen-Curry mit Kokosmilch: lecker und wärmend

An manchen Tagen gibt es kaum etwas Besseres als eine Schüssel warmes Curry. Gemütliche Gewürze, cremige Linsen und vielleicht noch etwas Gemüse dazu, mehr braucht es nicht für ein kuscheliges Herbstgefühl. Kürbis-Linsen-Curry ist daher perfekt für Tage, an denen du nicht nur von außen gewärmt werden möchtest, sondern auch von innen heraus.

Die Zubereitung ist einfach und aufwendige Zutaten brauchst du auch nicht. Für die Grundlage greifen wir auf Butternusskürbis, rote Linsen und Kokosmilch zurück. Für Geschmack sorgen gründlich angeschwitzte Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch sowie Chili – wenn du magst – und Garam Masala. Letzteres ist eine beliebte Gewürzmischung der indischen Küche und heißt übersetzt so viel wie „heißes Gewürz“. Die Mischung enthält unter anderem Kardamom, Zimt, Nelken und Pfeffer – alles Gewürze, die laut der Heilkunde des Ayurveda den Körper erhitzen sollen.

Doch nicht nur für ein warmes Gefühl ist unser Kürbis-Linsen-Curry gut, auch für die Verdauung tut es wahre Wunder. Die Gewürzmischung regt diese nämlich an und Linsen sind ein wahres Superfood. Sie enthalten viele Ballaststoffe und gelten daher als sogenanntes Präbiotikum. Sprich: Linsen sind gut für deine Darmgesundheit! Kürbis hat einen ähnlichen Effekt.

Kürbis-Linsen-Curry ist eigentlich immer eine gute Idee – ganz besonders jedoch, wenn du ein Essen suchst, das dir gute Laune macht. Serviere es mit lockerem Basmatireis, frischem Naan oder einfach pur als Eintopf.

Suchst du noch mehr leckere und einfache Curry-Rezepte? Dann bist du hier richtig! Probiere doch mal ein Curry mit Hähnchen und Pilzen, Kichererbsen-Tomaten-Curry oder ein würziges Knoblauch-Kartoffel-Curry aus!

Für dieses Curry brauchst du eine Dose Kokosmilch. Was du mit der leeren Dose anfangen kannst? Unsere Kollegen und Kolleginnen von Geniale Tricks haben da ein paar Ideen. Schau sie dir hier an!

Kürbs-Linsen-Curry Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Butternusskürbis

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer daumengroß

1 rote Chilischote optional

2 EL Kokosöl

2 TL Garam Masala online z.B. hier 🛒

250 g rote Linsen

1 Dose Kokosmilch 400 ml

200 ml Wasser

Salz und Pfeffer

frischer Koriander nach Geschmack Zubereitung Schäle den Kürbis, entferne die Kerne und schneide das Fruchtfleisch in Würfel. Schäle Zwiebel, Knoblauch und Ingwer und schneide alles fein. Entferne die Kerne der Chili und hacke sie klein, wenn du sie verwendest. Erhitze das Kokosöl in einem großen Topf. Dünste Zwiebel, Knoblauch, Ingwer und Chili darin an, bis sie glasig sind und langsam Farbe bekommen. Rühre Garam Masala ein und röste es kurz mit, bis es duftet. Füge die Kürbiswürfel und die Linsen hinzu und rühre alles gut durch. Gieße die Kokosmilch und 200 ml Wasser an. Lass das Curry bei mittlerer Hitze etwa 20-25 Minuten köcheln, bis Kürbis und Linsen weich sind. Rühre zwischendurch um und gib bei Bedarf etwas Wasser dazu. Schmecke das Curry mit Salz und Pfeffer ab. Bestreue es vor dem Servieren mit frisch gehacktem Koriander.

