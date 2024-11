Lecker, leckerer, am leckersten: Kürbis-Linsen-Eintopf

Langsam ist der Herbst auch an den kühleren Temperaturen zu spüren. Mit ihnen einhergeht die Sehnsucht nach wärmenden Gerichten. Der Kürbis-Linsen-Eintopf ist solch ein Gericht, das einem ein wohliges Gefühl verschafft und vor allem in den kälteren Monaten perfekt auf den Tisch passt. Gewürze wie Kreuzkümmel und Kurkuma sorgen für eine würzige Note.

Einfaches Rezept für Kürbis-Linsen-Eintopf

In Ländern wie Indien oder im Nahen Osten haben Linsen in der Küche eine lange Tradition. Sie sind eine unverzichtbare Zutat, die nahrhaft und sättigend ist. Zusammen mit dem Kürbis, der einen süßen Geschmack und eine cremige Textur mitbringt, entsteht ein Gericht, das an kalten Tagen ein wahrer Seelentröster ist.

Der Kürbis ist nicht nur kulinarisch mit dem Herbst verbunden, er findet auch zu Halloween als Schutzbringer Verwendung. Das Aufstellen von ausgehöhlten und beleuchteten Kürbissen vor dem Haus soll böse Geister fern halten.

Beginne bei der Zubereitung des Kürbis-Linsen-Eintopfs mit dem Anbraten des Hähnchens. Dann kommt der Kürbis hinzu. Verwendet du wie wir Hokkaido, brauchst du ihn nicht zu schälen. Nimmst du einen Butternut oder Muskat, musst du die Schale vorher entfernen. Danach gibst du Linsen, Gemüsebrühe und ein paar stückige Tomaten dazu. Das Ganze muss jetzt noch etwa eine halbe Stunde vor sich hin köcheln, bis der Kürbis weich ist. Vergiss die Gewürze nicht. Sie verleihen dem Kürbis-Linsen-Eintopf ein besonderes Aroma.

Kürbis ist unglaublich vielseitig und lässt sich zu vielen Gerichten verarbeiten. Lecker-deftig sind dieses Kürbis-Rosenkohl-Gratin und der Kürbis-Nudelauflauf mit Spinat. Oder backe mit uns süße Kürbis-Scones.