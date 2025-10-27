Leckerer Seelenwärmer im Herbst: Kürbis-Linsen-Eintopf mit Hähnchen

Langsam ist der Herbst auch an den kühleren Temperaturen zu spüren. Mit ihnen einhergeht die Sehnsucht nach wärmenden Gerichten. Der Kürbis-Linsen-Eintopf ist solch ein Gericht, das einem ein wohliges Gefühl verschafft und vor allem in den kälteren Monaten perfekt auf den Tisch passt. Gewürze wie Kreuzkümmel und Kurkuma sorgen für eine würzige Note.

Einfaches Rezept für Kürbis-Linsen-Eintopf

In Ländern wie Indien oder im Nahen Osten haben Linsen in der Küche eine lange Tradition. Sie sind eine unverzichtbare Zutat, die nahrhaft und sättigend ist. Zusammen mit dem Kürbis, der einen süßen Geschmack und eine cremige Textur mitbringt, entsteht ein Gericht, das an kalten Tagen ein wahrer Seelentröster ist.

Der Kürbis ist nicht nur kulinarisch mit dem Herbst verbunden, er findet auch zu Halloween als Schutzbringer Verwendung. Das Aufstellen von ausgehöhlten und beleuchteten Kürbissen vor dem Haus soll böse Geister fern halten.

Beginne bei der Zubereitung des Kürbis-Linsen-Eintopfs mit dem Anbraten des Hähnchens. Dann kommt der Kürbis hinzu. Verwendet du wie wir Hokkaido, brauchst du ihn nicht zu schälen. Nimmst du einen Butternut oder Muskat, musst du die Schale vorher entfernen. Danach gibst du Linsen, Gemüsebrühe und ein paar stückige Tomaten dazu. Das Ganze muss jetzt noch etwa eine halbe Stunde vor sich hin köcheln, bis der Kürbis weich ist. Vergiss die Gewürze nicht. Sie verleihen dem Kürbis-Linsen-Eintopf ein besonderes Aroma.

Kürbis-Linsen-Eintopf Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 EL Olivenöl

1 Zwiebel fein gehackt

2 Knoblauchzehen gehackt

2 Hähnchenbrustfilets gewürfelt

1 kleiner Hokkaidokürbis gewürfelt (ca. 500 g)

1 TL Kreuzkümmel online, z.B. hier 🛒

1 TL Kurkuma

1 TL Paprikapulver

200 g grüne oder braune Linsen

400 g stückige Tomaten aus der Dose

800 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

1 Bund frische Petersilie gehackt (zum Garnieren) Zubereitung Erhitze das Öl in einem großen Topf bei mittlerer Hitze. Brate die Zwiebel darin an, bis sie glasig ist, etwa 3-4 Minuten. Füge den Knoblauch hinzu und brate ihn kurz mit, etwa 1 Minute, bis er duftet. Gib die Hähnchenwürfel in den Topf und brate sie rundherum an, bis sie leicht gebräunt sind. Füge den Kürbis hinzu und rühre gut um, damit er sich mit dem Hähnchen und den Zwiebeln verbindet. Streue die Gewürze (Kreuzkümmel, Kurkuma, Paprikapulver) darüber und brate alles für 1-2 Minuten, um die Aromen freizusetzen. Gib die Linsen, die stückigen Tomaten und die Gemüsebrühe dazu. Rühre gut um und bringe alles zum Kochen. Lasse den Eintopf bei schwacher bis mittlerer Hitze etwa 25-30 Minuten köcheln, bis die Linsen weich und der Kürbis zart sind. Rühre gelegentlich um. Schmecke den Eintopf mit Salz und Pfeffer ab. Serviere den Kürbis-Linsen-Eintopf heiß, garniert mit frischer Petersilie. Notizen Kürbisse sind auch die ideale Herbstdeko. Tolle Ideen findest du bei Geniale Tricks.

