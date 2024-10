Hast du schon mal einen Kürbis-Marmorkuchen gebacken?

Kürbis schmeckt auch süß, das weißt du längst, wenn du dir unsere zahlreichen Rezepte für Naschkatzen angesehen hast. Heute liefern wir dir ein weiteres Beispiel für diese bestätigte These: Es gibt einen Kürbis-Marmorkuchen. Der verschönert uns den Herbst, ob an goldenen Sonnentagen oder während verregneter, stürmischer Nachmittage. Lass uns mit dem Backen gleich loslegen!

Rezept für Kürbis-Marmorkuchen: herbstlicher Genuss

Unser Kürbis-Marmorkuchen kommt aus der Kastenform und ist ganz leicht gemacht. Er schmeckt herrlich saftig und fluffig. Noch ein Vorteil: Wer möchte, kann ihn vegan backen, denn Eier kommen im Rezept nicht vor. Wenn du auf tierische Produkte verzichtest, musst du also lediglich die Milch mit einer pflanzlichen Alternative ersetzen und schon kannst du von diesem leckeren Gebäck naschen.

Aber der Reihe nach: Um den Kürbis-Marmorkuchen zu backen, brauchst du natürlich, klar, Kürbis. Wir verwenden den Saisonstar in Form von Püree. Dieses kannst du entweder direkt kaufen oder selbst machen. Was du dafür tun musst? Gare einen klein geschnittenen Kürbis, zum Beispiel Hokkaido, bis er weich ist. Das gelingt entweder im Ofen oder in einem Topf mit Wasser. Danach musst du das Fruchtfleisch nur noch zerstampfen oder in einem Standmixer zerkleinern.

Nun wird daraus zusammen mit Apfelmus, Erdnussbutter, Milch und dem Mark einer halben Vanilleschote eine Masse angerührt. Separat davon werden Mehl, Zucker, Backpulver und Salz vermischt. Beides kommt danach zusammen, sodass ein glatter Teig entsteht. Nur die Hälfte davon landet allerdings zunächst in einer Kastenform. Der restliche Teig wird mit Kakaopulver aufgepeppt, bevor er ebenfalls in der Kastenform verteilt wird. Damit daraus ein Marmorkuchen wird, werden beide Teige einige Male mit einer Gabel durchzogen. Jetzt nur noch eine Dreiviertelstunde backen, und das war’s!

Möchtest du nicht nur Kürbis-Marmorkuchen, sondern auch andere süße Rezepte mit dem Herbstklassiker ausprobieren? Gönne dir Pumpkin Spice Pancakes zum Frühstück, lass dir einen Kürbis-Schokokuchen schmecken oder entdecke den Geschmack einer luftigen Kürbis-Mousse.