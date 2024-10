Kürbis-Nudelauflauf mit Spinat: leichtes Ofengericht zum Nachkochen

Ich komme gerade aus dem Urlaub in Nordamerika zurück und habe dort bestes Herbstwetter genossen. Ein Highlight: Überall habe ich riesige Kürbisse gesehen, denn Halloween steht auch dort drüben vor der Tür. Das hat meine Vorfreude aufs Kochen mit dem Saisonstar in die Höhe getrieben, sodass mein erster Ausflug, sobald ich wieder zu Hause war, sofort in den Supermarkt führte. Ein schöner Hokkaido landete im Wagen, mit dem ich diesen leckeren Kürbis-Nudelauflauf mit Spinat gezaubert habe.

So gut schmeckt ein Kürbis-Nudelauflauf mit Spinat

Aus dem Hokkaido habe ich eine cremige Soße für den Kürbis-Nudelauflauf mit Spinat gekocht. Ein paar Kürbiswürfel durften auch noch mit in die Auflaufform, aber das meiste Fruchtfleisch habe ich gekocht und danach püriert. Aber wir starten am besten mal von vorn:

Wasche den Kürbis und schneide ihn klein, wobei du die Kerne entfernst. Anschließend musst du das Kürbisfleisch weich garen. Ich habe es in einem Topf mit Wasser gekocht. Alternativ kannst du es aber auch in den Ofen oder in die Heißluftfritteuse schieben.

Während das Kürbisfleisch gegart wird, kochst du nebenbei schon einmal die Nudeln. Verkürze die Garzeit allerdings um ein paar Minuten, damit sie später im Ofen nicht zu weich werden. Außerdem bleibt Zeit, Zwiebeln und Knoblauch anzuschwitzen und den Spinat mitzubraten. Dazu kommt dann der pürierte Kürbis und so viel Nudelwasser, bis eine cremige Soße entsteht. Abschmecken nicht vergessen!

Nudeln, Kürbiswürfel und Soße landen jetzt in einer Auflaufform. Streue noch etwas geriebenen Käse über die Zutaten und schiebe den Auflauf danach in den Ofen. Nach wenigen Minuten duftet es bereits so verlockend, dass man den ersten Bissen kaum noch erwarten kann.

