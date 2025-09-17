Herbstlicher Frühstücksgenuss: So machst du Kürbis-Nuss-Brot

An kalten Herbsttagen gibt es wenig Besseres als den Geruch von Frischgebackenem. Wenn es in der Küche verführerisch duftet, kann das Herz gar nicht anders, als höher zu schlagen. Und wenn dann auch noch ein frisches Kürbis-Nuss-Brot im Ofen steht, ist der Tag schon gleich viel wärmer, zumindest im übertragenen Sinne. Also lass uns gleich losbacken!

So bereitest du Kürbis-Nuss-Brot zu

Kürbis-Nuss-Brot ist der perfekte Start in deinen Tag, egal ob unter der Woche oder am Wochenende. Der nussige Crunch in Kombination mit der saftigen Textur des Brotes sorgt für Freude am Essen, die orange Farbe des Brotes für einen gut gelaunten Farbtupfer auf dem Frühstückstisch. Noch dazu ist die Zubereitung nicht schwer.

Starte damit, Kürbispüree herzustellen. Klar kannst du dieses auch kaufen, allerdings ist es in den meisten deutschen Supermärkten nicht vertreten, handelt es sich doch primär um ein US-amerikanisches Produkt. Nimm einfach etwas Hokkaido- oder Butternusskürbis (letzteren solltest du schälen), koche ihn weich und zerdrücke oder püriere ihn dann zu einer cremigen Paste.

Gut zu wissen: Welcher Kürbis eignet sich für welches Gericht? In unserem Leckerwissen findest du die Antwort.

Das Püree vermischst du mit den weiteren Zutaten zu einem glatten Teig und hebst die Nüsse unter. Hier eignen sich besonders Walnüsse, die mit ihrer knackig-öligen Struktur für einen angenehmen Biss sorgen. Aber auch Pekan- oder Paranüsse machen sich in dem Brot gut. Fülle den Teig in eine Form und mach mit einem Messer einen langen Schnitt auf die Oberseite des Brotes. So erhält das Kürbis-Nuss-Brot die typische Kastenform-Rissstruktur, durch die es besonders lecker aussieht.

Nach dem Backen bestreust du dein Kürbis-Nuss-Brot noch mit etwas Puderzucker und schon ist das Backwerk fertig! Durch das Kürbispüree erhält das Brot eine wunderbar saftige Struktur, ohne zu feucht oder klitschig zu werden. Um es aufzubewahren, verpackst du es am besten luftdicht und legst es in den Kühlschrank. Hier hält es sich ohne Probleme mehrere Tage – falls es nicht direkt vernascht wird.

