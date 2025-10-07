Kürbis-Parmesan-Pasta: einfaches Rezept für große Geschmacksmomente

Die Kürbis-Parmesan-Pasta vereint das Beste aus zwei kulinarischen Welten: die herzhafte Wärme italienischer Pasta und den süßlich-nussigen Geschmack von Herbstkürbis. Für dieses cremige Gericht, das sowohl als gemütliches Familienessen als auch als elegantes Dinner funktioniert, brauchst du nur wenige, aber hochwertige Zutaten. Lass uns loslegen!

Kürbis-Parmesan-Pasta: Herbstgenuss in 30 Minuten

Der Herbst ist ganz klar die Zeit für Kürbisse. Wir essen sie nun in allen möglichen Varianten – von der klassischen Kürbissuppe über Kürbiskuchen bis hin zu Nudelgerichten wie der Kürbis-Parmesan-Pasta.

Für die Kürbis-Parmesan-Pasta benötigst du Kürbispüree. Letzteres kannst du entweder fertig im Supermarkt kaufen oder ganz einfach selber machen. Viertele dafür einen Kürbis und entferne die Kerne. Bestreiche die Kürbisviertel mit Öl und würze sie mit Salz und Pfeffer. Lege sie mit der Schnittfläche nach unten auf ein Backblech und gare sie bei 200 °C Ober-/Unterhitze, bis der Kürbis weich ist (40-50 Minuten). Kratze das Fleisch dann aus und püriere es.

Die Zubereitung der Kürbis-Parmesan-Pasta geht ebenso leicht von der Hand. Koche die Pasta nach Packungsanweisung al dente. Für die Soße dünstest du Zwiebeln und Knoblauch in Butter und Öl glasig an, fügst Kürbispüree und Sahne hinzu und würzt alles mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Lass die Soße einige Minuten köcheln, rühre dann geriebenen Parmesan unter und verdünne sie bei Bedarf mit etwas Nudelwasser. Vermische die Nudeln mit der cremigen Kürbis-Parmesan-Soße. Serviere das Gericht mit zusätzlichem Parmesan, gerösteten Kürbiskernen und getrockneten Kräutern.

Die Kürbis-Parmesan-Pasta verkörpert die Essenz des Herbstes und ist das perfekte Feierabendgericht – einfach und schnell zubereitet.

Kürbis-Parmesan-Pasta Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Pasta nach Wahl

1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen

50 g Butter

2 EL Öl

400 g Kürbispüree

150 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1/4 TL Muskatnuss frisch gerieben, optional

100 g geriebener Parmesan + mehr zum Servieren

getrocknete Kräuter z.B. Salbei

geröstete Kürbiskerne zum Servieren, online z.B. hier 🛒 Zubereitung Bringe einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen. Koche die Pasta nach Packungsanweisung al dente. Fange vor dem Abgießen ca. 1 Tasse des Nudelwassers auf und gieße die Pasta ab. Schäle und hacke die Zwiebel, presse den Knoblauch. Erhitze Butter und Öl in einer großen Pfanne und dünste die Zwiebel darin glasig an (ca. 3-5 Minuten), ohne dass sie braun wird. Füge den gepressten Knoblauch hinzu und dünste ihn 1 Minute mit, bis er duftet. Gib das Kürbispüree in die Pfanne und verrühre es gut. Füge die Sahne hinzu und vermische alles. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Lass die Soße bei niedriger Hitze 5-10 Minuten köcheln und rühre gelegentlich um. Rühre den geriebenen Parmesan unter die Soße, bis er geschmolzen ist. Verdünne sie bei Bedarf mit Nudelwasser. Gib die gekochten Nudeln in die Pfanne und vermische alles gut. Richte die Kürbis-Parmesan-Pasta auf Tellern an, bestreue sie mit frischem Parmesan, gerösteten Kürbiskernen und den Kräutern.

