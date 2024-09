Kürbis-Parmesan-Ravioli: So machst du den Pasta-Klassiker ganz einfach selbst

Heute steht etwas ganz Besonderes auf dem Speiseplan: selbstgemachte Kürbis-Parmesan-Ravioli! Und als wäre das noch nicht lecker genug, zaubern wir eine so schlichte wie geniale Soße aus Butter und Salbei dazu. Vielleicht schreckst du vor dem Gedanken, Pasta selbst zu machen, erstmal zurück – aber keine Sorge, die Zubereitung ist viel einfacher, als du denkst! Und macht außerdem Spaß.

Kürbis-Parmesan-Ravioli: selbstgemacht ist oft am besten

Selbstgemachte Kürbis-Parmesan-Ravioli haben einen ganz besonderen Charme. Sie erinnern an italienische Nonnas, die in ihren rustikalen Küchen aus einfachen Zutaten wahre Magie betreiben. Unser Rezept kannst du nach Belieben anpassen und abwandeln. Halte dich einfach ans Grundrezept für den Teig und passe die Füllung an. Der Geschmack ist unvergleichlich frisch, und auch das Gefühl, etwas komplett Eigenes erschaffen zu haben, ist unschlagbar.

Der Teig für die Kürbis-Parmesan-Ravioli ist denkbar einfach, er besteht nur aus vier Zutaten: Mehl, Eier, Olivenöl und Salz. Wichtig ist, dass du gutes Weizenmehl verwendest, am besten Typ 00 – das ist besonders fein und macht den Teig schön elastisch. Alternativ kannst du auch normales Haushaltsmehl (Typ 405) verwenden, aber Typ 00 ist das Original für italienische Pasta. Nach dem Kneten solltest du dem Teig eine Ruhezeit von etwa 30 Minuten gönnen, damit er sich besser verarbeiten lässt.

Achte darauf, den Teig mit dem Nudelholz schön dünn auszurollen. Wichtig ist, dass er nicht zu dick wird, denn dann dominieren die Nudeln die Füllung, und die wollen wir schließlich in den Vordergrund stellen. Es gibt spezielle Ravioli-Ausstecher, aber du kannst auf einen quadratischen oder runden Keksausstecher oder einfach ein Messer verwenden. Der Durchmesser bzw. die Länge der ausgestochenen Formen sollte etwa acht Zentimeter betragen. Nach dem Befüllen müssen deine Kürbis-Parmesan-Ravioli nur noch wenige Minuten kochen. Schon hast du ein Gericht gezaubert, das sich wirklich sehen lassen kann!

