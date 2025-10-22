Gold-gelbe Träume: So gelingen die perfekten Kürbis-Polenta-Schnitten

Polenta ist ein echter Allrounder. Heute geben wir ihr einen herbstlichen Touch. Was dabei rausgekommen ist, sind diese herzhaft-käsigen und knusprigen Kürbis-Polenta-Schnitten. Ganz gleich, ob pur, zu einem Salat oder mit einer schnellen Tomatensoße serviert: Sie sind perfekt, wenn du Kürbisreste loswerden willst. Lecker und praktisch!

Kürbis-Polenta-Schnitten: Lieblingsrezept im Herbst

Noch vor einigen Wochen hatte ich mir das Ziel gesetzt, öfter Polenta zu kochen. Warum? Weil sie superschnell zubereitet und extrem wandelbar ist. Ganz gleich, ob als cremige Beilage oder in Schnittenform, überbacken, angebraten oder sogar als knusprige Basis für Tartes und Quiches: Polenta enttäuscht nie!

Zugegeben, man muss sie mögen. Immer wieder begegne ich Menschen, die nicht ganz so begeistert von Polenta sind, wie ich. Aber das ist auch okay. Vielleicht haben sie auch nur noch nicht die passende Zubereitungsart und das richtige Rezept für sich entdeckt. Denn bei mir war es auf keinen Fall Liebe auf den ersten Biss. Das erste Mal, als ich während meiner Kindheit, Polenta aufgetischt bekamt, hielt sich meine Freude aber sowas von in Grenzen. Spulen wir ein paar Jährchen und ein bis zwei weitere Versuche vor und das Blatt hat sich gewendet!

Mittlerweile hat es Polenta fest in meinen Speiseplan geschafft und ich probiere mich regelmäßig an Rezepten aus. Neulich war es mal wieder so weit und es stand Resteverwertung an. Neben einem halben Kürbis sowie ein paar kläglichen Käseresten hatte ich nicht wirklich mehr was da. Da fiel mir wieder die Packung Polenta im Vorratsschrank ein.

Schnell schaute ich, wie man Polenta-Schnitten zubereitete. Das Grundrezept würde ich dann mit Kürbis, Käse und einer Reihe passender Gewürze verfeinern. Zuerst schnitt ich meinen Kürbis in ganz kleine Würfel und briet ihn mit etwas Olivenöl in der Pfanne an, bis er weich war. Danach war die Polenta dran. Diese wird einfach in Gemüsebrühe eingerührt, aufgekocht und darf dann auf niedriger Hitze einige Minuten quellen. Anschließend fügte ich geriebenen Käse, die Kürbiswürfel und etwas Butter hinzu und vermengte alles ordentlich. Danach ging es für die Polenta in eine Form, wo sie vollständig auskühlen muss. Im Anschluss lässt sie sich in Schnitten schneiden, anbraten und genießen!

Kürbis-Polenta-Schnitten Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 300 g Kürbis z.B. Hokkaido

2 EL Olivenöl

700 ml Gemüsebrühe

200 g Maisgrieß online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Butter

50 g Parmesan gerieben

50 g Gouda gerieben

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Muskatnuss gerieben, nach Geschmack

1 TL getrockneter Thymian Zubereitung Schneide den Kürbis in kleine Würfel und brate ihn in einer Pfanne mit 1 EL Olivenöl an, bis er weich wird. Stell ihn beiseite. Koche die Gemüsebrühe auf und rühre die Polenta unter ständigem Rühren ein. Lass die Polenta auf niedriger Hitze für etwa 5 Minuten quellen. Gib 1 TL Butter, Parmesan, Gouda, Salz, Pfeffer, Muskatnuss und die Kräuter zur Polenta und mische alles gut. Hebe anschließend die weichen Kürbiswürfel unter. Verteile die Masse in eine flache, mit Olivenöl eingefettete Form und streiche sie glatt. Lass die Masse vollständig abkühlen und fest werden. Schneide die abgekühlte Polenta in Schnitten und brate sie vor dem Servieren in einer heißen Pfanne mit etwas Olivenöl goldbraun. Notizen Auf unseren Tellern geht es bereits herbstlich zu. Für den Esstisch basteln wir uns einen Blumen-Kürbis . Die Anleitung dazu findest du bei Geniale Tricks.

