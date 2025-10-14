Alles Kürbis! Diese Pop-Tarts sind der ultimative Herbst-Snack

Der Duft von frisch gebackenem Kürbisgebäck – klingt wie Herbst, oder? Diese Kürbis-Pop-Tarts bringen genau diese Stimmung direkt in deine Küche. Mit einer samtig-süßen Kürbisfüllung, einem Hauch von Pumpkin Spice und einer knusprig-blättrigen Hülle sind sie nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch echte Seelenwärmer.

Rezept für Kürbis-Pop-Tarts

Wenn du dir jetzt denkst: „Pop-Tarts, noch nie gehört…“, dann keine Sorge. Hierzulande genießen die handlichen Toaster-Strudel nicht ganz so große Bekanntheit wie in den Vereinigten Staaten. Dort kommen sie nämlich auch ursprünglich her und der Inbegriff eines süßen, schnellen Frühstücks. Pop Tarts sind dünne Teigtaschen, die mit allem gefüllt werden können, was das Herz begehrt – von Marmelade über Schokolade bis hin zu Zimt. Oben drauf gibt’s bei den klassischen Varianten meist noch eine Schicht bunte Glasur. Und ja, sie werden oft im Toaster aufgebacken. Cool, oder?

Aber mal ehrlich: Warum auf den Toaster setzen, wenn man diese kleinen Snacks auch selbst machen und auf ein neues Level bringen kann? Genau dafür ist dieses Rezept für Kürbis-Pop-Tarts! Denn was schreit mehr nach Herbst als Kürbis und Pumpkin Spice?

Der Geschmack ist wie eine kleine Taschen-Version eines klassischen Pumpkin Pies: Die Kürbisfüllung ist samtig und leicht süßlich, dank Pumpkin Spice wunderbar würzig und durch die Kombination mit dem knusprigen Teig auch texturmäßig ein Hit. Die Glasur setzt mit ihrer zarten Süße und einem Hauch Milch noch das i-Tüpfelchen obendrauf.

Wenn du also mal wieder Lust auf Pumpkin Pie hast, aber gerade keine Lust auf Kuchengabel und Teller, sind unsere Kürbis-Pop-Tarts die perfekte Lösung. Ob als Frühstück auf die Hand, als Meal-Prep fürs Büro oder für ein gemütliches Herbst-Picknick, mit diesem Rezept holst du dir volle Ladung Herbstgeschmack. Eine Tasse frisch gebrühter Kaffee oder Tee dazu und schon ist der kleine Glücksmoment im Alltag perfekt.

Als nächstes naschen wir Apfel-Quark-Taschen aus Blätterteig oder Blätterteigtaschen mit Pflaumenmus. Auch extrem lecker: Mohnstrudel. Probiere diese Köstlichkeiten am besten auch gleich mal selbst aus!

Kürbis-Pop Tarts Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 300 g Mehl Type 405

200 g kalte Butter in Würfeln

2 EL Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

2-3 EL kaltes Wasser Für die Füllung: 150 g Kürbispüree online erhältlich, z.B. hier 🛒

2 EL Zucker

1 TL Pumpkin Spice online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Speisestärke Für die Glasur: 200 g Puderzucker

2-3 EL Milch

Lebensmittelfarbe orange Zubereitung Verknete Mehl, Butter, Zucker, Salz und Ei zu einem Teig. Füge nach Bedarf kaltes Wasser hinzu, bis der Teig geschmeidig wird. Forme zwei Teigplatten und lass sie für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. Vermische das Kürbispüree mit Zucker, dem Pumpkin Spice und Stärke. Rolle beide Teigplatten dünn aus und schneide jeweils acht gleich große Rechtecke (ca. 8 × 12 cm) aus. Verteile auf der Hälfte der Rechtecke je 1–2 TL der Kürbisfüllung mittig, lass dabei einen Rand frei. Lege ein zweites Rechteck darüber und drücke die Ränder mit einer Gabel fest. Lege die Pop Tarts auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Stich mit einem Messer kleine Luftlöcher ein. Backe sie bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 20-25 Minuten, bis sie goldbraun sind. Vermische für die Glasur den Puderzucker mit Milch. Gib ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu und verrühre alles nochmal gut. Verteile die Glasur auf den abgekühlten Pop Tarts. Lass die Glasur fest werden, bevor du sie genießt. Notizen Noch mehr Herbst gefällig? Bei Geniale Tricks findest du tolle DIY-Deko-Ideen für den Herbst . Schau jetzt vorbei!

