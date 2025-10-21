Kürbis zum Frühstück war noch nie so köstlich

Für viele Menschen, und auch für mich, bedeutet der Herbst: endlich wieder eine Jahreszeit voller köstlicher Kürbisgerichte. Vom klassischen Backofenkürbis bis hin zur cremigen Kürbissuppe versorgt uns dieser Bote der Saison mit den herrlichsten Gerichten. Und mit Kürbis-Quesadillas kannst du ihn jetzt auch auf köstliche Art und Weise zum Frühstück genießen.

Starte mit Kürbis-Quesadillas gut gelaunt in den Tag

Bisher habe ich Kürbisse zum Frühstück, wenn überhaupt, nur als süße Zubereitung kennengelernt. Doch in Form von Kürbis-Quesadillas können sich alle freuen, die ein deftig-würziges Gericht am Morgen bevorzugen.

Hier trifft gut gewürzter, cremig-nussiger Hokkaido-Kürbis auf zartschmelzenden Cheddar und knusprig gebratene Tortillafladen. Läuft dir das Wasser auch schon im Mund zusammen? Dann lass uns die Kochlöffel schwingen und loslegen!

Beginne zunächst damit, den Kürbis gründlich abzuwaschen. Wir machen es uns hier wieder einfach, indem wir zu einem Hokkaido-Kürbis greifen. Immerhin muss dieser nicht geschält, sondern kann direkt, wie er ist, weiterverarbeitet werden. Sobald du fertig mit ihm bist, sollte auch der Ofen vorgeheizt sein, sodass du ihn direkt hingeben und warten kannst, bis er die richtige Konsistenz hat.

Noch ist es aber nicht Zeit, sich zurückzulehnen. Bereite, während der Hokkaido im Backofen backt, schnell die Salsa zu und dann hast du es auch schon fast geschafft. Am Ende schnell den Kürbis zerstampfen, auf die Tortillas geben, in einer Pfanne knusprig braten und dann kannst du es dir auch schon schmecken lassen. Genieße gemütliche Herbstmorgen mit dieser köstlichen Kombination aus cremig und knusprig!

Lust auf noch mehr Kürbis zum Frühstück? Wie wäre es mit knusprigen Kürbis-Haferflocken-Keksen? Für alle, die es eher cremig mögen, ist dieses Porridge mit süßer Kürbiscreme die richtige Wahl. Noch gemütlicher sind nur unsere Kürbis-Brombeer-Baked-Oats.

Kürbis-Quesadillas Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg Hokkaido-Kürbis

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL mildes Currypulver

40 g Butter

200 g geriebener Cheddaer

250 g Cherrytomaten

2 Knoblauchzehen

1/2 Bund frischer Koriander optional

1 Bio-Limette

1 EL helle Sojasoße

8 Tortilla-Wraps etwa 20 cm Durchmesser

etwas Öl zum Braten Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Wasche den Kürbis gründlich ab. Halbiere und entkerne ihn und schneide das Fruchtfleisch in Würfel. Vermenge die Kürbiswürfel in einer Schüssel mit Olivenöl, 1/2 TL Salz, einer Prise Pfeffer und Currypulver. Verteile die Würfel auf einem mit Backpapier belegten Blech und gib sie für etwa 25 Minuten in den Ofen, bis sie weich sind. Gib den Kürbis zurück in eine Schüssel. Füge die Butter hinzu und zerdrücke alles zu einer cremigen Masse. Tipp: Nutze dazu einen Nutze dazu einen Kartoffelstampfer 🛒 oder, für ein besonders cremiges Ergebnis, einen Stabmixer 🛒 Rühre den geriebenen Cheddar unter, bis er leicht anschmilzt. Bereite, während der Kürbis im Ofen ist, die Salsa zu. Wasche die Tomaten und halbiere sie. Schäle den Knoblauch. Wasche den Koriander, tupfe ihn trocken und zupfe die Blätter ab. Wasche die Limette heiß ab, halbiere sie und presse den Saft aus. Gib Tomaten, Knoblauch, Koriander, Limettensaft und Sojasoße in einen Mixer und püriere den Inhalt kurz zu einer groben Salsa. Schmecke sie ggf. mit Salz und Pfeffer ab. Bestreiche die Hälfte der Tortillas gleichmäßig mit der Kürbiscreme und lege je eine unbelegte Tortilla darauf. Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne und brate die Quesadillas nacheinander von beiden Seiten etwa 2-3 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Schneide die Quesadillas in Stücke und serviere sie mit der Tomaten-Limetten-Salsa. Notizen Kürbisse schmecken nicht nur gut, sie geben auch eine wunderschöne herbstliche Deko ab. Wenn du wissen willst, wie du sie besonders hübsch herrichten kannst, dann schau dir unbedingt diese Herbstdeko mit Kürbissen von Geniale Tricks an.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.