So backst du eine leckere Kürbis-Quiche

Spätestens jetzt, da es kühler, regnerischer und windiger geworden ist, wird es Zeit für Kürbisgerichte wie diese Kürbis-Quiche mit Tofu. Wir haben schon wieder mächtig Gefallen an dem Saisonstar gefunden und das eine oder andere Rezept damit ausprobiert. Dieses hier hat uns besonders begeistert: Die Kombination aus knusprigem Teig, nussig-süßem Kürbis und einer würzigen Creme ist einfach unwiderstehlich.

Rezept für Kürbis-Quiche mit Tofu: Herbstliches aus dem Ofen

Das Tolle an dieser Kürbis-Quiche: Man kann sie super veganisieren, weil unser Rezept ein wenig von einer klassischen Quiche abweicht. Wir nutzen nämlich Tofu, um die Quiche zuzubereiten. Wer dann für Butter und Crème fraîche noch eine pflanzliche Alternative verwendet, hat im Nu ein leckeres veganes Herbstgericht gezaubert.

Aus Mehl, Salz, Butter und Wasser kneten wir einen Teig, den wir mit ein wenig Kurkuma verfeinern. Der Teig muss danach direkt erst einmal 30 Minuten in den Kühlschrank. Aber kein Problem, denn auf uns wartet bereits die nächste Aufgabe: Wir waschen den Kürbis, entfernen die Kerne und schneiden das Fruchtfleisch klein. Dazu kommen etwas Öl, geriebene Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Der Kürbis wird anschließend 20 Minuten lang gebacken.

Und wir machen schon weiter: Die Zwiebeln werden abgezogen und in Öl angeschwitzt. Außerdem pürieren wir den Tofu mit Crème fraîche. Danach schmecken wir die Masse mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab und heben die Zwiebeln und den Kürbis unter.

Jetzt rollen wir den Teig aus und kleiden eine Quiche- oder Kuchenform damit aus – auch den Rand. Den Boden stechen wir einige Male ein und backen den Teig schon einmal zehn Minuten vor. Erst jetzt verteilen wir den Belag darauf und backen die Kürbis-Quiche mit Tofu fertig. Probiere mal – ist sie nicht köstlich?

