Kürbis-Rosenkohl-Gratin: ein Festessen für Gemüseliebhaber

Die aktuelle Jahreszeit lädt dazu ein, es sich in den eigenen vier Wänden mit einer Decke, Kerzen und Tee gemütlich zu machen. Was noch fehlt, ist ein leckeres Wohlfühlgericht, das von innen wärmt und satt macht. Ein solches Gericht ist dieses einfache Kürbis-Rosenkohl-Gratin, das zwei Lieblingsherbstgemüse einfach miteinander kombiniert und mit leckerem Käse überbacken wird.

Einfache Zubereitung: Kürbis-Rosenkohl-Gratin

Wir lieben Gratins und Aufläufe einfach. Kein Wunder, dass wir ständig auf der Suche nach neuen Ideen für diese Art der Ofengerichte sind. Unser neuester Liebling: ein Kürbis-Rosenkohl-Gratin. Das besteht aus nur wenigen Zutaten, schmeckt intensiv nach Gemüse und wird von einer würzig-knusprigen Käseschicht gekrönt.

Ein Gratin ist schnell gemacht und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ohne viel Aufwand genießt du ein wärmendes und leckeres Gericht aus dem Ofen. Für das Kürbis-Rosenkohl-Gratin benötigst du Kürbis und Rosenkohl, etwas Sahne und Käse. Nimm einfach eine Sorte, die dir besonders gut schmeckt. Möchtest du die Käseschicht extra knusprig? Dann haben wir einen kleinen Tipp: Streue über den geriebenen Käse etwas geriebenen Parmesan. Der sorgt für noch mehr Aroma und macht dein Gratin richtig schön knusprig.

Nachdem du das Gemüse gewaschen, geputzt und in mundgerechte Stücke geschnitten hast, dünstest du es für ein paar Minuten in der Pfanne an, gibst Knoblauch hinzu und würzt es. Lösche mit der Sahne ab und lass alles kurz einkochen. Fülle nun das Gemüse mit der Soße in eine Auflaufform, streue den Käse darüber und backe das Gratin für 35 Minuten gar. Lass es dir als vegetarisches Hauptgericht oder als Beilage schmecken.

Auflauf oder Gratin, worin liegt eigentlich der Unterschied? Den verraten wir dir in unserem Leckerwissen-Ratgeber.

Noch mehr Rezepte für leckere Gratins gibt es bei Leckerschmecker. Da findest du unter anderem dieses herbstliche Kürbisgratin, ein Zucchini-Gratin mit Frischkäsesoße oder ein Kartoffel-Lauch-Gratin.