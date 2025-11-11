Quiche-Time: So köstlich schmeckt der Herbst

Kennst du das auch? Du erwartest Freunde oder Familie zu Besuch, weißt aber nicht genau, wann sie kommen und wie es dann mit Hunger aussieht? Für solche Fälle setze ich gerne auf Gerichte, die sich gut vorbereiten lassen und im besten Fall nur noch in den Ofen geschoben oder noch einmal warm gemacht werden müssen. Quiches eignen sich da wunderbar. Komm, wir zaubern heute ein herbstliches Exemplar und backen eine Kürbis-Salbei-Quiche.

Rezept für Kürbis-Salbei-Quiche

Quiches in allen Varianten gehören seit vielen Jahren zu meinen Go-To-Gerichten, wenn ich entweder etwas für Gäste vorbereiten oder Meal Prep für die Woche machen möchte. Dabei greife ich gerne zu verschiedenen, saisonalen Gemüsesorten und, zugegeben, manchmal auch zu einem Fertigteig. Aus Eiern, Sahne oder Frischkäse sowie Käse und frischen Kräutern entsteht dann noch eine köstliche Soße, die ich über die Füllung gieße.

Für unsere Kürbis-Salbei-Quiche wandern frische Salbeiblätter mit in die Füllung. Sie werden in Butter angeschwitzt und dann mit Kürbis, Lauch und Zwiebel vermischt. Eine besondere Kombination und so lecker, da der Salbei ein besonderes Aroma verströmt. Bislang kannte ich in Butter angeschwitzte oder angebratene Salbeiblätter nur als Pasta- oder Gnocchisoße, in der Quiche machen sie sich aber auch sehr gut.

Und verleihen der Quiche eine besondere Note. Der nussig-milde Hokkaido harmoniert hervorragend mit den etwas herberen Salbei-Aromen. Eine Runde Käse in Teig, Füllung und als krönendes Finish dürfen natürlich nicht fehlen. So zauberst du in 20 Minuten eine Quiche, auf die du dich schon freuen kannst, wenn sie in den Ofen wandert. Okay, 40 Minuten Wartezeit bis zum Essen können lang werden. Aber Vorfreude ist doch bekanntlich die schönste Freude, oder?

Eine leckere Quiche schmeckt einfach immer. Hast du Lust, noch eine Kreation mit Kürbis zu backen, dann können wir dir diese Kürbis-Quiche mit Tofu sehr empfehlen. Ebenfalls schön herbstlich und lecker schmeckt diese Rotkohl-Maronen-Quiche. Das ganze Jahr über genießen wir eine bunte Möhren-Brokkoli-Quiche.

Neben der herbstlichen Stimmung aus dem Ofen sorgen wir auch gerne für eine gemütliche Atmosphäre in unseren vier Wänden. Wie du eine niedliche Pilzgirlande aus vergessenen Buchseiten basteln kannst, erfährst du bei Geniale Tricks.

Kürbis-Salbei-Quiche Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 230 g Mehl

160 g Butter

2 TL Salz

140 g geriebener Käse

1 TL Rosmarin

2 EL Petersilie

600 g Hokkaido

1 Stange Lauch

1 Zwiebel

10 Salbeiblätter

1 TL Pfeffer

1 TL Chiliflocken online z.B. hier 🛒

3 Eier

100 ml Sahne

30 g Parmesan Zubehör (24-26 cm Durchmesser, z.B. diese hier 🛒 1 runde Quicheform Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Vermische Mehl, 110 g Butter, 1 TL Salz, 60 g geriebenen Käse sowie 1 TL Rosmarin und 1 EL Petersilie zu einem krümeligen Teig und knete ihn kurz durch. Drücke ihn in eine gefettete Form. Übriggebliebene Teigstücke kannst du am Ende als Crumble auf die Masse geben. Halbiere den Kürbis, höhle ihn aus und schneide ihn in Spalten. Wasche und schneide den Lauch in Scheiben und die Zwiebel in Ringe. Lass 50 g Butter in der Pfanne schmelzen, lege Salbeiblätter dazu und röste sie leicht an. Gib Kürbis, Lauch, Zwiebel und Gewürze dazu und dünste alles gut an. Fülle die Masse auf den Boden und verteile sie gleichmäßig. Verquirle die Eier. Füge Sahne dazu und rühre 80 g Käse sowie 1 EL Petersilie ein. Gieß die Mischung über die Masse und bestreue sie mit Parmesan. Backe die Kürbis-Salbei-Quiche 30-40 Minuten im Ofen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.