Dieser Trick geht gerade viral: So schneidest du Kürbis ganz einfach

Mit dem Herbst beginnt wie jedes Jahr auch wieder die Kürbis-Saison. Das ist schön und gut, schließlich sind Kürbisrezepte einfach klasse. Es gibt wohl kaum ein Gemüse, das so vielseitig ist wie der Kürbis. Ob herzhaft, süß oder irgendwo dazwischen, als Suppe, Auflauf, Puffer, Salat, Kuchen oder Smoothie – Kürbis macht sich einfach gut. Blöd nur, dass der Weg dorthin nicht einfach ist. Roher Kürbis ist hart und beim Schneiden des festen Fruchtfleischs haben wir uns nicht selten in den Finger gesäbelt. Doch wusstest du, dass es einen ganz einfachen Trick zum Kürbis schneiden gibt? Wie der funktioniert, erfährst du hier.

Kürbis schneiden: Dieser Trick wird dein Leben verändern

Wer kennt es nicht: Kaum wird es draußen kühler, kommt der Appetit auf warme, gemütliche Gerichte. Besser noch, wenn diese mit Kürbis zubereitet werden. Das Gemüse ist ein echter Klassiker der deutschen Küche und es gibt wohl kaum einen Haushalt, in dem gleichzeitig mit den ersten fallenden Blättern nicht auch die erste Schüssel Kürbissuppe auf dem Tisch steht. Einen Nachteil hat der Hype um das orangefarbene Gemüse allerdings: Kürbis ist verdammt schwer zu schneiden. Das Fleisch ist hart wie Holz, doch das größere Problem ist der Hohlraum in der Mitte. Gerade muss man noch das Messer mit großer Gewalt in den Kürbis treiben, da rutscht es plötzlich vorwärts und entgleitet den Händen. Nicht selten führt das zu Verletzungen.

Wer keine Lust hat, Teil des Herbstes in der Notaufnahme zu verbringen, sollte jetzt gut aufpassen. Denn wir haben den besten Trick zum Kürbis schneiden gefunden. Dafür brauchst du nichts, bis auf etwas heißes Wasser und einen Topf, der groß genug ist, dass dein Kürbis hineinpasst. Lege nun einfach den Kürbis in den Topf, übergieße ihn mit kochendem Wasser und setze einen Deckel darauf. Nach etwa sieben Minuten Wartezeit kannst du den Kürbis vorsichtig herausnehmen. Nun lässt er sich ganz einfach schneiden!

Aber warum ist das so? Ganz einfach: Das kochende Wasser sorgt dafür, dass die äußere Schicht des Kürbisses zu Garen beginnt. Dabei werden Stärke und Zellulose, die sich im Fruchtfleisch befinden, aufgebrochen und dadurch weicher. Das Messer, das du zum Schneiden benutzt, kann nun besseren Halt suchen und rutscht nicht so einfach ab. So klappt das Schneiden ohne Verletzungsgefahr!

Dieser Trick zum Kürbis schneiden ist einfach und ohne Probleme umsetzbar. Es hilft außerdem, wenn dein Küchenmesser richtig scharf ist. Das stellst du sicher, wenn du einen guten Wetzstahl 🛒 hast. Eines solltest du dennoch beachten: Der Kürbis ist, wenn er gegart wird, nicht mehr so lange haltbar. Schneide ihn also am besten direkt komplett zurecht und friere ein, was du nicht verarbeiten kannst.

