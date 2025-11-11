Von der Gemüsekiste auf den Teller: Kürbis kann auch süß!

Komm, wir backen eine Kürbis-Schoko-Tarte! Das süße Backwerk mag im ersten Moment an den amerikanischen Klassiker Pumpkin Pie erinnern, da er, wie dieser, mit Kürbis als Füllung zubereitet wird. Doch unser Rezept ist noch viel köstlicher mit einem Mürbeteig, einer Schoko-Kürbismus-Schicht und Schokosoße obendrauf. Eine außergewöhnliche Kombi, die du einmal probiert, nicht mehr missen möchtest. Schnapp dir Kürbis und Schoki und los geht’s!

Überraschend gut: Kürbis-Schoko-Tarte

Warum Kürbis? Naja, er ist nicht nur der König des Herbstes, sondern auch ein wahrer Alleskönner in der Küche. Die leicht süßliche, nussige Note des Kürbisses passt perfekt zur cremigen, schmelzenden Schokolade. Zusammen erschaffen sie eine himmlische Geschmackskombination. Außerdem kannst du dir beim Genießen immer wieder einreden, dass du Gemüse isst. Das macht die Tarte doch fast gesund, oder?

Keine Angst, der Mürbeteig ist kein großes Hindernis, das nur Großmeister der Backkunst bezwingen können. Vermenge einfach alle Zutaten und lass ihn im Kühlschrank chillen. Danach machst du ihn platt, im wahrsten Sinne des Wortes. Blindbacken klingt vielleicht nach einem Zaubertrick, ist aber nur ein schlauer Weg, damit dein Teig nicht wie ein aufgeblasener Ball aussieht.

Die Füllung ist ebenfalls himmlisch: geschmolzene Schokolade, Sahne, Butter und natürlich unser Kürbis. Alles vereint in einem cremigen Traum. Und wenn du denkst, das war’s, kommt noch selbstgemachte Schokosoße ins Spiel. Einfach köstlich!

Das Beste an dieser Tarte? Sie sieht fancy aus, schmeckt göttlich und ist trotzdem total unkompliziert! Also, trau dich, der Kürbis wartet schon auf sein Schoko-Date in der Tarteform.

Kürbis-Schoko-Tarte

Zutaten

Für den Mürbeteig:

300 g Mehl

70 g Zucker

1 EL Sahne

1 Prise Salz

1 EI

150 g kalte Butter

50 g Kakao Für die Füllung: 300 ml Sahne

200 g Zartbitterschokolade

60 g Butter

60 g gegarten und pürierten Kürbis

3 Eier

2 Eigelb Für die Soße: 30 g Kakao

100 ml Wasser

30 g Zucker Zubehör (mit 24-26 cm Durchmesser, z.B. diese hier 🛒 1 Tarteform Zubereitung Vermenge alle Zutaten für den Mürbeteig und stelle ihn 30 Minuten kalt. Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor. Rolle den Teig aus, gib ihn in eine gefettete Tarteform und backe ihn 10 Minuten blind. Nun geht es an die Füllung: Erhitze die Sahne und gib sie anschließend zu der Schokolade, der Butter und dem Kürbis. Vermenge alles gut und schlage die Eier unter. Gib die Masse auf den Mürbeteig und backe die Tarte bei 160 °C weitere 15 Minuten. Hol die Kürbis-Schoko-Tarte aus dem Ofen und lass sie gut abkühlen. In der Backzeit kannst du schon einmal die Schokosoße anrühren. Koche Kakao mit Wasser und Zucker auf und verteile die Soße auf die ausgekühlte Kürbis-Schoko-Tarte.

