Dieser Kürbis-Schokokuchen aus der Kastenform gehört auf jede herbstliche Kaffeetafel

Ist der Herbst auch deine Lieblingsjahreszeit? Ich liebe es, es mir drinnen gemütlich zu machen, wenn es draußen stürmt und regnet. Und dazu gehört auch ein süßer Kuchen. Im Herbst geht auch da nichts über den Kürbis. Die orangene Farbe sorgt automatisch für gute Laune, während sein nussiges Aroma einfach perfekt zu einem Kuchen passt. Wir schnappen uns das herbstliche Gemüse und bereiten daraus einen Kürbis-Schokokuchen zu.

Rezept für Kürbis-Schokokuchen aus der Kastenform

Das Rezept für unseren Kürbis-Schokokuchen ist alles andere als kompliziert. Kürbispüree im Teig sorgt für die schöne Farbe und die Schokoladentropfen bringen eine herbe Note mit. Übrigens: Wir verwenden bereits fertiges Püree. Das bekommst du im Herbst oft schon fertig im Supermarkt zu kaufen. Möchtest du es selber machen, dann wasche und entkerne einen kleinen Hokkaido, schneide ihn in Würfel und koche ihn mit etwas Wasser in einem Topf weich. Gieße anschließend das Wasser ab und püriere den Kürbis gut durch. Danach musst du das Püree noch auskühlen lassen, bevor du es weiter verarbeiten kannst. Mit fertigem Püree sparst du aber jede Menge Zeit und Arbeit.

Für den Rührteig des Kuchens mischst du erst die trockenen Zutaten in einer Schüssel. Das sind Mehl, die Prise Salz, Natron, Backpulver, Vanillezucker, Zimt und Muskatnuss. Schlage dann die Eier mit der Butter schaumig. Danach kommen Sonnenblumenöl und Milch hinzu. Als nächstes rührst du das Kürbispüree unter. Zum Schluss hebst du kurz die Mehlmischung unter und verrührst alles zu einem glatten Teig. Fehlen noch die Schokotropfen. hebe sie unter den Teig und fülle diesen in eine ausgefettete Kastenform.

Backe den Kuchen für knapp 50 Minuten im vorgeheizten Backofen und mache unbedingt die Stäbchenprobe, um zu überprüfen, ob der Teig durch ist. Lass den Kuchen vor dem Genuss vollständig abkühlen.

Tipp: Ist dir nicht genug Schokolade im Kuchen? Dann überziehe ihn nach dem Auskühlen noch mit einer Schoko-Glasur.

Noch mehr schnelle Kuchen, die einen Herbstnachmittag versüßen, kannst du bei Leckerschmecker entdecken. Ein süß-herbes Highlight ist der Kaffee-Kastenkuchen. Wer es lieber fruchtig mag, probiert den Pflaumenkuchen aus der Kastenform. Naschkatzen lieben auch den saftigen Mohnkuchen mit Kirschen.

Du bist schon richtig in Herbststimmung? Dann sorge mit diesen Kerzenhaltern in Kürbisform auch noch für die passende Deko.