Harte Schale, weicher Kern: Kürbis-Schokoladen-Cookies

Man kann fast die Uhr danach stellen. Im Herbst verändert sich der Geschmack bei kälteren Temperaturen schlagartig von fruchtig, leicht und frisch hin zu deftig und herzhaft. Und auch der Appetit auf Süßes meldet sich zurück. Vor allem an einem grauen und kalten Tag kann ein selbst gebackener Kürbis-Schokoladen-Cookie wahre Wunder bewirken.

So backst du Kürbis-Schokoladen-Cookies

Ein kleiner süßer Snack für zwischendurch, der den süßen Hunger stillt und nicht ganz so mächtig ist wie ein Stück Kuchen oder eine ganze Tafel Schokolade? Hier kommen diese unglaublich leckeren Kürbis-Schokoladen-Cookies ins Spiel.

Mit den Keksen feiern wir unter anderem die Kürbissaison, denn das orangene Gemüse spielt eine entscheidende Rolle bei der Zubereitung und verleiht den Cookies außerdem eine hübsche, herbstliche Farbe. Auch kommen Fans amerikanischer Kekse voll auf ihre Kosten. Denn: Von außen sind sie knusprig und von innen wunderbar weich. Mmh!

Wie schon erwähnt, kommt Kürbis in Form eines feinen Pürees in den Keksteig. Das bekommst du mittlerweile bereits fertig in zahlreichen Supermärkten, sodass du gleich mit dem Backen loslegen kannst. Alternativ machst du es einfach selber. Schneide dafür einfach ein Stück eines Hokkaidos in Würfel und koche es in Salzwasser weich. Danach pürierst du die Würfel gut durch, bis ein feines Mus entsteht und lässt dieses zunächst abkühlen, bevor du es weiterverarbeiten kannst.

Tipp: Bereite gleich etwas mehr Kürbispüree zu, denn das nächste Rezept, für das du das Mus als Zutat brauchst, kommt bestimmt.

Ist der Teig angerührt, kommen als i-Tüpfelchen noch weiße Schokoladenstücke hinein. Dann kannst du ihn mit einem Löffel in einzelne Portionen teilen und auf ein Backblech setzen. Lass etwas Abstand dazwischen, denn die Cookies gehen beim Backen noch auseinander.

Wenn du die Kekse nach dem Backen aus dem Ofen holst, sind sie noch recht weich. Lass sie daher erst auf dem Blech etwas abkühlen und aushärten, andernfalls fallen sie vielleicht auseinander und das wäre doch sehr schade. Wenn sie vollständig kalt sind, sind sie von außen fest und knusprig und von innen noch weich. Genau so, wie wir es am liebsten mögen.

Kürbis-Schokoladen-Cookies Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 120 g weiche Butter

100 g brauner Zucker

50 g weißer Zucker

1 Ei

100 g Kürbispüree

1 TL Vanilleextrakt

200 g Mehl

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron online, zum Beispiel hier 🛒

1 TL Zimt

1/4 TL Muskatnuss

1 Prise Salz

100 g weiße Schokoladenstücke Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Gib die weiche Butter sowie braunen und weißen Zucker in eine Schüssel. Schlage alle Zutaten mit einem Handrührgerät cremig auf. Füge das Ei, das Kürbispüree und den Vanilleextrakt hinzu und verrühre alles zu einer glatten Masse. Vermenge Mehl, Backpulver, Natron, Zimt, Muskat und Salz in einer separaten Schüssel miteinander. Gib die Mischung anschließend zur Butter-Kürbis-Masse. Hebe die gehackte Schokolade vorsichtig unter den Teig. Setze mit einem Esslöffel oder Eisportionierer kleine Teighäufchen mir Abstand zueinander auf das Backblech. Backe die Cookies im vorgeheizten Ofen für 12 bis 14 Minuten, bis die Ränder goldbraun sind. Lass die Cookies nach dem Backen kurz auf dem Blech abkühlen, bevor du sie auf einem Gitter vollständig auskühlen lässt. Notizen Kürbisse gehören zum Herbst einfach dazu. Wie wäre es mit einer niedlichen Deko-Idee in Form von Kürbissen aus Moos ? Die Anleitung gibt es bei unseren Kollegen von Geniale Tricks.

