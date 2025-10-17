Kürbis-Süßkartoffel-Suppe: warme Suppe für kalte Herbsttage

Ungemütliche, graue Herbsttage sind das perfekte Wetter für eine wärmende Suppe. Erst recht, wenn sie dabei so intensiv orange leuchtet, wie diese Kürbis-Süßkartoffelsuppe. Die spendet nicht nur ein wohliges Gefühl und macht satt, sondern vertreibt mit ihrer fröhlichen Farbe auch trübe Gedanken.

Unsere Kürbis-Süßkartoffel-Suppe macht gute Laune

Der Herbst ist Saison für Kürbis und Süßkartoffel. Wir schnappen uns beide Gemüsesorten und bereiten uns daraus eine warme Suppe zu. Wenn sich der Herbst von seiner kalten, grauen Seite zeigt, schmeckt eine Suppe schließlich besonders gut.

Für die Kürbis-Süßkartoffel-Suppe brauchst du zuerst einmal die passenden Zutaten, und das sind in diesem Fall Hokkaido-Kürbis und Süßkartoffeln. Den Kürbis wäschst du gründlich, entfernst die Kerne und schneidest ihn in Würfel. Praktisch: Die Schale des Hokkaido kannst du einfach dranlassen, denn die ist essbar. Die Süßkartoffeln schälst und würfelst du ebenfalls.

Entferne die Schale von Zwiebel, Knoblauch und Ingwer und hacke alle Zutaten klein. Nun gibst du etwas Olivenöl in einen Topf und schwitzt sie darin glasig an. Füge Kürbis und Süßkartoffeln hinzu und brate sie kurz mit an, bevor du mit der Gemüsebrühe ablöscht und die Suppe etwa 20 Minuten köcheln lässt. In der Zeit sollte das Gemüse weich werden. Püriere die Suppe gut durch, bis sie eine cremige Konsistenz hat und füge dann die Kokosmilch hinzu. Schmecke die Suppe mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, etwas Zimt und einem Spritzer Zitronensaft ab. Zum Servieren kannst du die Suppe noch mit gerösteten Kürbiskernen, Süßkartoffelchips und Kresse oder anderen Kräutern deiner Wahl verfeinern.

Wir lieben Suppen. Deshalb stehen sie gerade jetzt im Herbst öfter dampfend auf unserem Küchentisch. Besonders haben es uns diese cremige Maronensuppe und diese Zucchinisuppe angetan. Auch diese Bohnen-Lauch-Suppe begeistert mit deftigem Geschmack.