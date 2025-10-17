Kürbis-Süßkartoffel-Suppe: warme Suppe für kalte Herbsttage

Ungemütliche, graue Herbsttage sind das perfekte Wetter für eine wärmende Suppe. Erst recht, wenn sie dabei so intensiv orange leuchtet, wie diese Kürbis-Süßkartoffelsuppe. Die spendet nicht nur ein wohliges Gefühl und macht satt, sondern vertreibt mit ihrer fröhlichen Farbe auch trübe Gedanken.
Unsere Kürbis-Süßkartoffel-Suppe macht gute Laune
Der Herbst ist Saison für Kürbis und Süßkartoffel. Wir schnappen uns beide Gemüsesorten und bereiten uns daraus eine warme Suppe zu. Wenn sich der Herbst von seiner kalten, grauen Seite zeigt, schmeckt eine Suppe schließlich besonders gut.
Für die Kürbis-Süßkartoffel-Suppe brauchst du zuerst einmal die passenden Zutaten, und das sind in diesem Fall Hokkaido-Kürbis und Süßkartoffeln. Den Kürbis wäschst du gründlich, entfernst die Kerne und schneidest ihn in Würfel. Praktisch: Die Schale des Hokkaido kannst du einfach dranlassen, denn die ist essbar. Die Süßkartoffeln schälst und würfelst du ebenfalls.
Entferne die Schale von Zwiebel, Knoblauch und Ingwer und hacke alle Zutaten klein. Nun gibst du etwas Olivenöl in einen Topf und schwitzt sie darin glasig an. Füge Kürbis und Süßkartoffeln hinzu und brate sie kurz mit an, bevor du mit der Gemüsebrühe ablöscht und die Suppe etwa 20 Minuten köcheln lässt. In der Zeit sollte das Gemüse weich werden. Püriere die Suppe gut durch, bis sie eine cremige Konsistenz hat und füge dann die Kokosmilch hinzu. Schmecke die Suppe mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, etwas Zimt und einem Spritzer Zitronensaft ab. Zum Servieren kannst du die Suppe noch mit gerösteten Kürbiskernen, Süßkartoffelchips und Kresse oder anderen Kräutern deiner Wahl verfeinern.
Wir lieben Suppen. Deshalb stehen sie gerade jetzt im Herbst öfter dampfend auf unserem Küchentisch. Besonders haben es uns diese cremige Maronensuppe und diese Zucchinisuppe angetan. Auch diese Bohnen-Lauch-Suppe begeistert mit deftigem Geschmack.
Zutaten
- 1 Hokkaido-Kürbis
- 2 Süßkartoffeln
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 1 Stück Ingwer
- 1 EL Olivenöl
- 800 ml Gemüsebrühe
- 50 g Kürbiskerne
- 200 ml Kokosmilch
- Salz und Pfeffer
- 1 Prise Muskatnuss
- 1/2 TL Zimt
- 1 Spritzer Zitronensaft
- 50 g Süßkartoffelchips
- Kresse
Zubereitung
- Wasche zuerst den Hokkaido-Kürbis, halbiere und entkerne ihn. Schneide den Kürbis in kleine Stücke. Schäle die Süßkartoffeln und schneide sie ebenfalls in Würfel.
- Schäle Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. Hacke alle drei Zutaten klein.
- Erhitze das Olivenöl in einem großen Topf und schwitze die Zwiebeln, den Knoblauch und den Ingwer darin glasig an.
- Füge nun die Kürbis- und Süßkartoffelwürfel hinzu und brate alles kurz an. Lösche mit der Gemüsebrühe ab und bringe den Inhalt zum Kochen.
- Lass die Suppe bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten köcheln, bis Kürbis und Süßkartoffeln weich sind.
- Röste während die Suppe kocht, die Kürbiskerne in einer Pfanne leicht goldbraun an und stelle sie beiseite.
- Püriere die Suppe gut durch, bis eine glatte Konsistenz entsteht.
- Rühre anschließend die Kokosmilch unter und schmecke die Suppe mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zimt und einem Spritzer Zitronensaft ab.
- Fülle die fertige Suppe in Schüsseln ab und serviere sie mit den gerösteten Kürbiskernen, den Süßkartoffelchips und Kresse.