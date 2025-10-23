Taco Tuesday in der Herbst-Edition: der Kürbis darf nicht fehlen

Mexikanisch, aber anders. Das bekommst du mit diesen Kürbis-Tacos. Sie verleihen dem Klassiker einen herbstlichen Twist und sorgen für Abwechslung. Denn Kürbis kann noch so viel mehr als Suppe und Pumpkin Pie. Überzeug dich selbst, hier gibt’s das Rezept!

Rezept für Kürbis-Tacos: schnell, lecker, kreativ

Ganz gleich, ob Taco Tuesday oder nicht, die gefüllten kleinen Mais-Tortillas könnte ich immer essen – in allen Variationen! Trotzdem kommen sie bei mir viel zu selten auf den Tisch, obwohl sie gar nicht so viel Arbeit machen wie man immer glaubt. Natürlich muss man ein paar Kleinigkeiten vorbereiten. Aber alles in allem kann man die Tacos meist innerhalb weniger Minuten schmecken lassen.

Heute bereiten wir ganz besondere Tacos zu, und zwar Kürbis-Tacos. Wir in der Leckerschmecker-Redaktion sind richtig vernarrt in das Fruchtgemüse und können uns aktuell gar nicht daran satt essen. Deshalb finden wir täglich neue Zubereitungsmöglichkeiten und teilen sie selbstverständlich mit dir. Dieses Rezept für Kürbis-Tacos möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten.

Alles, was du für die Tacos brauchst, ist Butternut-Kürbis, schwarze Bohnen, Ziegenkäse und Taco-Shells. Zusätzlich benötigst du noch Zutaten für eine Salsa – Tomaten, Zwiebeln, Limette, Chili und Koriander. Alles beisammen? Los geht’s!

Den Kürbis schneidest du in kleine Würfel und brätst ihn dann in etwas Kokosöl in der Pfanne an. Verfeinert wird das Ganze durch ein bisschen Curry und Kurkuma sowie Salz und Pfeffer. Parallel kannst du die Bohnen in ein Sieb gießen, sodass sie gut abtropfen können. Der Ziegenkäse wird einfach zerkrümelt. Damit sind deine Vorbereitungen auch schon fast geschafft, fehlt nur noch die Salsa.

Dafür würfelst du Tomaten ganz klein, genauso wie eine Zwiebel. Koriander und Chili hackst du ganz fein. Dann kommt alles gemeinsam in eine Schüssel. Olivenöl, Limettensaft sowie Salz und Pfeffer drüber, fertig!

Jetzt kannst du dein Taco-Hüllen mit den einzelnen kulinarischen Bausteinen befüllen und es dir schmecken lassen. Guten Appetit!

Bei Leckerschmecker findest du noch viele weitere ausgefallene Taco-Rezepte wie dieses für Chorizo-Tacos, Shrimp-Tacos oder Halloumi-Tacos. Viel Spaß beim Nachmachen!

Kürbis-Tacos Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für die Tacos: 300 g Butternut-Kürbis

1 EL Kokosöl

1 TL Currypulver

1/2 TL Kurkuma

Salz und Pfeffer nach Geschmack

200 g schwarze Bohnen aus der Dose

100 g Ziegenkäse

8 Taco-Shells online erhältlich, z.B. hier 🛒 Für die Salsa: 2 Tomaten

1 kleine rote Zwiebel

1/2 Chili oder nach Geschmack

1 Handvoll frischer Koriander

1/2 – Bio-Limette

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle den Kürbis und schneide ihn in kleine Würfel (ca. 1-2 cm groß). Erhitze das Kokosöl in einer großen Pfanne und gib die Kürbiswürfel hinein. Würze mit Currypulver, Kurkuma, Salz und Pfeffer. Brate den Kürbis bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten, bis er weich und goldbraun ist. Rühre gelegentlich um, damit er nicht anbrennt. Gieße die Bohnen in ein Sieb ab. Zerbrösele den Ziegenkäse. Hacke die Tomaten in kleine Würfel und gib sie in eine Schüssel. Schäle und hacke die rote Zwiebel fein. Schneide die Chili ganz fein und den Koriander klein. Vermische Tomaten, Zwiebeln, Chili und Koriander mit dem Saft der halben Limette und einem Esslöffel Olivenöl. Schmecke die Salsa mit Salz und Pfeffer ab. Befülle die Taco-Shells mit Bohnen, den Kürbiswürfel und etwas Ziegenkäse. Toppe das Ganze mit der Salsa. Notizen Du lädst deine Freunde zum Taco-Tuesday ein und alles ist vorbereitet… bis auf die passende Tisch-Deko . Wenn du noch nach Inspiration und Ideen suchst, schau dafür mal bei Geniale Tricks vorbei.

