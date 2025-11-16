Blechkuchen mit Kürbis und Walnüssen: herbstlich und wärmend

Wie gut, dass es Kürbiskuchen gibt! Das saftige Gebäck ist wie geschaffen für kühle Herbsttage und macht rundum gute Laune. Heute gibt es einen Kürbis-Walnuss-Kuchen vom Blech. Der überzeugt mit einem cremigen Frischkäse-Topping und ordentlich wärmenden Gewürzen. Wie du ihn zu Hause nachbacken kannst, erfährst du hier.

Kürbis-Walnuss-Kuchen vom Blech mit Frischkäsehaube

Herbst ist die Jahreszeit der Gemütlichkeit. Die Jahreszeit, in der Altes zu Ende geht, in der die warmen Erinnerungen an den Sommer beginnen, mit einem Hauch von Nostalgie den ein oder anderen Stich im Herzen auslösen. Für viele ist der Herbst eine Jahreszeit der Abschiede, in der die Stimmung eher grau ist wie der Regenhimmel, der seit Tagen über der Stadt hängt. Doch das muss nicht sein. Denn wenn etwas zu Ende geht, dann kann etwas Neues beginnen. Für mich zum Beispiel ist der Start in die kalte Jahreszeit auch immer wieder der Start in die Back-Saison.

Ich könnte jeden Tag in der Küche stehen – und es gibt in Herbst und Winter durchaus Tage, wo ich genau das tue. Dabei entsteht so mancherlei Leckerei. Von selbstgemachten Energy-Balls über Kekse bis hin zu eingelegtem Obst und Gemüse – die Küche ist mein Wohlfühlort. Neulich habe ich diesen Kürbis-Walnuss-Kuchen vom Blech zum ersten Mal gebacken und habe mich direkt schockverliebt. Er ist saftig, luftig und wunderbar aromatisch und wertet an grauen Tagen sowohl optisch durch seine tolle Farbe als auch geschmacklich die Stimmung auf.

Dass Kürbis nicht nur lecker schmecken kann, sondern auch noch eine verdammt hübsche Deko abgibt, beweist dieser Blumen-Kürbis, den du mit der Anleitung von Geniale Tricks ganz einfach nachbasteln kannst.

Die Zubereitung ist so wunderbar einfach, das sie selbst an Tagen gelingt, an denen deine Motivation eher so zwischen „lass mich in Ruhe“ und „ach, jetzt nicht“ schwankt. Aber du wirst sehen, nach dem ersten Stück Kürbis-Walnuss-Kuchen vom Blech sieht die Welt ganz anders aus! Herbst-Blues ade, jetzt heißt es nur noch genießen. Guten Appetit!

Kürbis in Süßspeisen ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Bereite auch mal diese leckere Kürbis-Schoko-Tarte zu, genieße Kürbis-Karamell-Kuchen oder nasche Kürbisschnecken.

Kürbis-Walnuss-Kuchen vom Blech Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Kuchen: 300 g Kürbispüree

200 g brauner Zucker

150 ml neutrales Öl z. B. Rapsöl

4 Eier

1 TL Vanilleextrakt

300 g Weizenmehl

1 TL Zimt

1/2 TL Muskat

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

1 Prise Salz

150 g gehackte Walnüsse Für das Frischkäse-Topping: 150 g weiche Butter

300 g Frischkäse Doppelrahmstufe

120 g Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt

Walnusshälften zur Deko Zubehör (ca. 30×40 cm, etwa hier online 🛒 1 Backblech Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Vermische das Kürbispüree mit braunem Zucker, Öl, Eiern und Vanilleextrakt, bis eine glatte Masse entsteht. Rühre in einer separaten Schüssel Mehl, Zimt, Muskat, Backpulver, Natron und Salz zusammen. Gib die trockenen Zutaten zu den feuchten und rühre, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Hebe die gehackten Walnüsse unter und verteile den Teig auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech. Backe den Kuchen 25-30 Minuten und lass ihn vollständig auskühlen. Schlage für das Topping die weiche Butter cremig, gib den Frischkäse dazu und rühre weiter, bis alles glatt ist. Siebe den Puderzucker hinein, füge Vanilleextrakt hinzu und rühre die Creme luftig auf. Verteile das Topping auf dem ausgekühlten Kuchen und streiche es glatt. Setze Walnusshälften zur Dekoration darauf.

