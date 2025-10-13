Eine Schüssel Kürbis-Wirsing-Curry wärmt im Herbst

Kürbis und Kohl sind jetzt DIE Lieblinge in der Küche. So sehr man dem Sommer vielleicht noch hinterher trauert, so schön ist es doch, dass der Herbst neue Früchte im Gepäck hat, auf die wir das restliche Jahr über verzichten müssen. Auch im Herbst und Winter bekommen wir viele davon und kombinieren zwei Saison-Highlights: Wir kochen ein wärmendes Kürbis-Wirsing-Curry.

Rezept für Kürbis-Wirsing-Curry: perfekt für kalte Tage

Neben Kohl und Kürbis brauchen wir für unser Kürbis-Wirsing-Curry außerdem Currypulver, Brühe, Kokosmilch, Zwiebel, Knoblauch und Ingwer sowie Salz und Pfeffer. Die Zutatenliste ist also mehr als übersichtlich und beinhaltet lediglich Produkte, die viele bereits zu Hause haben. Und auch die Zubereitung ist unkompliziert.

Wir beginnen mit dem Gemüse und schälen zunächst Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. Alles wird gehackt und in Öl angeschwitzt. Haben wir den Kohl gewaschen und geschnitten und den Kürbis entkernt und gewürfelt, kommen beide Zutaten dazu. Wir rösten außerdem etwas Currypulver an und gießen danach Gemüsebrühe und Kokosmilch in den Topf. Das Kürbis-Wirsing-Curry muss jetzt nur noch etwa 15 Minuten vor sich hin köcheln, danach schmecken wir es noch einmal ab und servieren.

Wusstest du, dass du nicht jeden Kürbis einfach essen kannst? In unserem Leckerwissen erklären wir dir, warum Zierkürbisse giftig sind. Außerdem zeigen wir die Unterschiede zwischen Hokkaido und Butternut, zwei der beliebtesten Kürbissorten, auf.

Currys sind eine wunderbare Mahlzeit: leicht gekocht und immer wieder wandelbar. Das heißt, man kann darin Gemüse verarbeiten, das sich noch im Kühl- oder Vorratsschrank befindet. Es eignet sich toll für die Resteküche und um Zutaten zu verbrauchen, die weg müssen. Brauchst du etwas Inspiration, probiere dich an unserem indischen Kürbis-Curry oder unserem Zucchini-Curry. Auch das japanische Curry Karē raisu ist eine Kostprobe wert.

Mit Kürbissen kannst du nicht nur kochen, sondern auch hübsche Herbst-Akzente setzen, etwa auf der Dinnertafel. Wir zeigen dir die schönsten Ideen, mit Kürbissen zu dekorieren.