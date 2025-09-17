Kürbisgnocchi in Sahnesoße: Hingucker auf dem Herbstbüffet

Kürbis, Kürbis, Kürbis. Die Supermarktregale stehen momentan voll und man kann sich kaum retten vor dem orangen Gemüse. Gut, dass es so wandelbar ist! Und noch dazu hübsch aussieht. Eigentlich möchten wir die Frucht gar nicht anschneiden, um aus ihr die leckersten Gerichte zu zaubern. Wie gut, dass es diese Kürbisgnocchi in Sahnesoße gibt. Darin verarbeiten wir nicht nur Kürbis, sondern verpassen ihnen auch noch eine niedliche Optik. So geht’s!

Rezept für Kürbisgnocchi in Sahnesoße

Hast du schon einmal selbst Gnocchi gemacht? Falls nein, hier kurz die Grundidee: Aus gekochten Kartoffeln und Mehl wird ein Teig hergestellt, zu kleinen Nocken geformt und in gesalzenem Wasser gegart, bis die Kartoffelnudeln an die Oberfläche treiben. Optional können sie dann noch angebraten werden. So weit, so gut, so lecker. Doch da wir gerade den Kürbis verehren, verpassen wir den Gnocchi einen herbstlichen Twist und ersetzen einen Teil der Kartoffeln durch Kürbispüree.

Aber auch damit ist es noch nicht getan: Uns reicht es nicht aus, den Kürbis nur zu schmecken, wir wollen ihn auch sehen. Also schnappen wir uns ein Buttermesser, verzieren die Kartoffelnudeln mit einem Muster und stecken einen Kürbiskern hinein. Das Ergebnis sieht wirklich aus wie kleine Kürbisse. Wie niedlich!

Dazu servieren wir eine cremige Soße, die wir aus Kürbispüree, Sahne und etwas Brühe anrühren. Kürbisgnocchi in Sahnesoße sind ein Gericht, das dieser Jahreszeit einen farbenfrohen Anstrich verleiht. Perfekt für graue Tage, an denen sich das Herz nach etwas Buntem sehnt. Hoch lebe der Kürbis!

Zelebriere das Gemüse des Herbstes auf köstliche Art und Weise und bereite als nächstes ein Kürbisgratin zu. Auch aus dem Ofen und genauso lecker: Butternut-Kürbis, gefüllt mit Hackfleisch. Ist dir eher nach Pasta, du hast aber keine Lust oder Zeit, Gnocchi zuzubereiten? Kein Problem, denn diese Nudeln mit Kürbis-Sahnesoße schmecken cremig-lecker.

Kürbisgnocchi in Sahnesoße Oli 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x Für die Kürbisgnocchi: 300 g Mehl

500 g Kürbis

2 große Backkartoffeln mit Schale mehligkochend

Salz

Muskatnuss

Kürbiskerne

50 g Butter zum Braten Für die Sahnesoße: 3 EL Kürbispüree ca. 200g

1 große Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

Salz und Pfeffer

200 ml Sahne

400 ml Gemüsebrühe

1 EL Butter

frischer Schnittlauch geschnitten Zubereitung Für die Gnocchi: Salze die Kartoffeln und den Kürbis und schiebe sie dann bei 160 °C Umluft für etwa eine Stunde in den Backofen. Hole sie heraus, sobald sie weich sind, und lasse sie vollständig abkühlen, das dauert ca. eine Stunde.

Pelle Kartoffeln und Kürbis und zerstampfe beides. Nimm etwa 200 g Kürbispüree für die Soße ab und stelle es beiseite. Verknete Kartoffeln und Kürbis zusammen mit dem Mehl zu einem homogenen Teig. Würze den Teig nach Belieben mit Muskatnuss.

Nimm nun etwa 50 g Teig und forme eine Kugel. Drücke mit einem Buttermesser oder Ähnlichem ringsum Kerben hinein, sodass eine Kürbisform entsteht. Stecke oben einen Kürbiskern als Stiel in die Gnocchi.

Gare die fertigen Gnocchi in leicht kochendem Salzwasser, und hole sie heraus, sobald sie an der Oberfläche schwimmen. Brate sie anschließend noch einmal in Butter an. Für die Sahnesoße: Schäle und hacke Zwiebeln und Knoblauch.

Schmelze die Butter in einer Pfanne und lasse sie bräunen. Brate darin die Zwiebeln und den Knoblauch an, lösch mit der Brühe ab und gieße die Sahne dazu.

Koche alles für etwa 5 Minuten kräftig ein, füge das Kürbispüree hinzu und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Lass die Soße weitere 10 Minuten leicht köcheln.

Richte die Soße auf einem Teller an, bestreue sie mit frischem Schnittlauch und setze die Gnocchi darauf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.