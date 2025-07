Perfekt für dein Frühstücksbrötchen: Kürbiskern-Quark-Aufstrich

Es gibt manchmal nichts Schöneres, als den Tag mit einem einfachen und herzhaften Frühstück zu starten. Das heißt aber nicht, das automatisch ein Käseaufschnitt oder Wurst auf dem Brötchen landen müssen. Wir entscheiden uns stattdessen für einen herzhaften und – ganz wichtg – selbst gemachten Aufstrich, wie diesen einfachen Kürbiskern-Quark-Aufstrich.

Rezept für schnellen Kürbiskern-Quark-Aufstrich

Herzhaft statt süß. So präsentiert sich heute mal unser Brötchen zum Start in den Tag. Auf eine fruchtige Marmelade verzichten wir und verwöhnen uns stattdessen mal mit einem selbst gemachten Kürbiskern-Quark-Aufstrich. Der ist schnell gemacht, sodass du ihn sowohl morgens vor den Frühstück als auch bereits am Abend vorher super zubereiten kannst.

Dafür brauchst du nur ein paar Kürbiskerne, Quark, Kürbiskernöl, schwarzen Pfeffer, Salz, Knoblauch und etwas Zitronensaft. Dann geht es auch schon los. Röste zuerst die Kerne in einer Pfanne ohne Öl an, bis sie leicht duften und stelle sie dann zum Abkühlen beiseite.

Danach verrührst du den Quark mit Salz, dem Zitronensaft und dem Kürbiskernöl. Das verleiht dem Aufstrich nicht nur sein nussiges Aroma, sondern sorgt auch für die leicht grüne Farbe. Presse nun den Knoblauch und rühre ihn zusammen mit einem Teil der Kürbiskerne unter die Masse. Zum Schluss streust du noch den schwarzen Pfeffer sowie die restlichen Kerne darüber.

Du kannst dir den Aufstrich sofort schmecken lassen oder ihn zum Ziehen noch für mindestens 15 Minuten in den Kühlschrank stellen. Sein Aroma wird dadurch noch intensiver.

Der Kürbiskern-Quark-Aufstrich schmeckt perfekt auf einem frisch aufgebackenem Brötchen oder einem Sauerteigbrot. Probiere ihn aber auch mal als Dip zu Crackern, zu Gemüsesticks oder bestreiche damit vor dem Belegen einen Wrap. Du wirst sehen, der Aufstrich ist sehr vielseitig.

Aufstriche in der eigenen Küche zuzubereiten, ist viel einfacher als vermutet. Bist du auf den Geschmack gekommen, dann probiere unbedingt auch mal diesen frischen Zucchini-Aufstrich, einen Feta-Quark-Aufstrich mit getrockneten Tomaten oder einen würzigen Linsen-Balsamico-Aufstrich.

Kürbiskern-Quark-Aufstrich Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 50 g Kürbiskerne

250 g Magerquark

1/2 TL Salz

1 TL Zitronensaft

1 EL Kürbiskernöl

1 Knoblauchzehe

1/2 TL schwarzer Pfeffer grob gemahlen Zubereitung Röste die Kürbiskerne ohne Fett in einer Pfanne bei mittlerer Hitze für 3–4 Minuten, bis sie leicht duften. Nimm sie danach aus der Pfanne und stelle sie zum Abkühlen beiseite.

Gib den Quark in eine Schüssel. Füge Salz, Zitronensaft und das Kürbiskernöl hinzu und verrühre alles zu einer cremigen Masse.

Ziehe den Knoblauch ab und presse 🛒 ihn klein. Gib ihn in die Quark-Mischung.

Hebe 2/3 der gerösteten Kürbiskerne unter und streue den grob gemahlenen Pfeffer sowie die übrigen Kürbiskerne über die Masse.

Stelle den Aufstrich vor dem Servieren zum Ziehen noch für 15 Minuten in den Kühlschrank.

