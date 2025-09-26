Trendfarbe des Herbstes: orange!

Hat dich auch schon das Kürbisfieber gepackt? Wir von Leckerschmecken sehen schon seit einiger Zeit orange. Das bedeutet: Es gibt gerade Kürbis in sämtlichen Formen und Varianten. Da darf auch köstliches Gebäck aus dem Gemüse, wie dieser Kürbiskuchen mit Zimtstreuseln, nicht fehlen.

Kürbiskuchen mit Zimtstreuseln: So schmeckt der Herbst

Jetzt im Herbst beginnt wieder die Zeit, es sich zu Hause mit weichen Kuscheldecken, warmem Tee und herbstlichen Gerichten gemütlich zu machen und da darf ein süßer Kuchen ebenfalls nicht fehlen. Ein Favorit von uns: ein Kürbiskuchen mit Zimtstreuseln. Der begeistert mit süßen und nussigen Aromen sowie einer tollen Farbe und ist zudem auch noch ein sicherer Gelingkandidat für Backanfänger.

Egal, ob für den süßen Hunger am Nachmittag im Büro, für den Sonntagskaffee in familiärer Runde oder das Halloween-Partybüfett – dieser Kürbiskuchen mit Zimtstreuseln ist stets willkommen.

Möchtest du ihn nachbacken, rührst du zunächst einen einfachen Rührteig an, den du aber mit Kürbispüree sowohl optisch als auch geschmacklich aufpeppst. Das Püree gibt es in vielen Supermärkten mittlerweile bereits fertig zu kaufen. Du kannst es aber auch einfach selber machen, indem du zum Beispiel Hokkaido-Kürbis in Wasser weichkochst und anschließend cremig pürierst.

Gib etwas Zimt und andere Gewürze wie Muskat und Vanilleextrakt mit dazu, das rundet den herbstlichen Geschmack des Kuchens ab. Fülle den Teig in eine gefettete Kastenform. Danach knetest du aus Mehl, Butter, Zimt, Zucker und Salz krümelige Streusel. Die verteilst du gleichmäßig auf dem Teig, bevor du das Ganze zum Backen in den Ofen schiebst. Lass ihn dir schmecken.

Wie gut man mit Kürbis backen kann, beweisen auch diese köstlichen Kreationen wie etwa dieser Kürbiskuchen vom Blech, dieser Kürbis-Schokokuchen aus der Kastenform oder dieser Kürbiskuchen mit Kokoscreme.

Im Herbst freuen wir uns nicht nur über süße Kürbiskuchenrezepte, sondern auch über tolle DIY-Projekte, mit denen es zu Hause noch gemütlicher wird, wie etwa mit diesen selbst gemachten Kürbislaternen. Die genaue Anleitung dazu gibt es bei Geniale Tricks.

Kürbiskuchen mit Zimtstreuseln Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien (25 cm, online, zum Beispiel hier 🛒 1 Kastenform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 100 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

150 g Zucker

2 Eier

300 g Kürbispüree

1 TL Vanilleextrakt

200 g Mehl

1 TL Backpulver

1 TL Zimt

1/2 TL Muskat

1 Prise Salz Für die Streusel: 80 g Mehl

50 g Zucker

50 g kalte Butter

1 TL Zimt

1 Prise Salz Zubereitung Fette eine Kastenform leicht mit Butter ein. Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Verrühre in einer Schüssel Butter und Zucker cremig. Gib nacheinander die Eier dazu und verrühre alle Zutaten zu einer schaumigen Masse.

Füge Kürbispüree und Vanilleextrakt hinzu und verrühre alles glatt.

Vermische Mehl, Backpulver, Zimt, Muskat und Salz in einer separaten Schüssel und hebe die trockenen Zutaten vorsichtig unter die Butter-Ei-Mischung.

Fülle den Teig in die vorbereitete Form.

Verknete für die Streusel Mehl, Zucker, Butter, Zimt und Salz, bis eine krümelige Masse entsteht.

Verteile die Streusel gleichmäßig über dem Teig.

Schiebe den Kuchen in den vorgeheizten Ofen und backe ihn für 50 Minuten goldbraun. Prüfe mit einem Holzstäbchen, ob der Teig durchgebacken ist.

Lass den Kuchen nach dem Backen in der Form kurz abkühlen, nimm ihn dann heraus und schneide ihn in Stücke.

