Kürbis + Burrata = Herbstglück auf deinem Teller

Es führt kein Weg mehr dran vorbei – der Herbst hat Einzug gehalten. Die Tage werden immer kürzer, es ist windig, grau und vor allem nass. Um da nicht komplett die gute Laune zu verlieren, müssen gemütliche Rezepte her und zwar schnell! Was immer geht, um die Stimmung zu heben, ist eine große Portion Pasta. Und weil wir Herbst haben, gibt es dazu natürlich Kürbis. Für eine Extraportion Cremigkeit sorgt ein Stück Burrata. Unsere Kürbispasta mit Burrata sorgt so selbst an den dunkelsten Tagen für gemütliche Herbststimmung.

Kürbispasta mit Burrata: fast schon magisch lecker

Kürbis lieben wir alle. Und das ist kein Wunder. Denn das leuchtend orangefarbene Gemüse schmeckt in vielerlei Zubereitungsarten und verleiht Gerichten eine süßlich-nussige Note. Ob Klassiker wie Hokkaido, Butternut oder Muskatkürbis oder seltenere Sorten wie Bischofsmütze oder Eichelkürbis – sie alle eignen sich perfekt für cremige Soßen, die schmecken wie eine Umarmung auf dem Teller.

Ein Tipp: Damit die Soße richtig aromatisch wird, solltest du den Kürbis im Ofen rösten. Das funktioniert am besten mit etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer und, wenn du magst, einer Prise Muskat. Durch das Rösten karamellisieren die natürlichen Zucker im Gemüse, und das Aroma wird gleich intensiver. Danach pürierst du die weichen, gerösteten Kürbisstücke mit etwas Sahne, Knoblauch, Parmesan und einem Schuss Nudelwasser. Das Ergebnis: samtig, cremig und aromatisch.

Doch mit dieser cremigen Soße ist es noch nicht getan, denn nun kommt auch noch Burrata ins Spiel. Kennst du den cremigen Käse schon? Er ist quasi der schicke große Bruder von Mozzarella, der bei Familienfeiern schnell die neidischen Blicke der anderen Familienmitglieder auf sich zieht. Außen hat er eine zarte Mozzarellahülle und innen eine dekadente Füllung aus Käsefäden und Sahne. Kein Wunder, dass der Käse in den letzten Jahren die Welt der Kochkanäle in den sozialen Medien erobert hat. In Kombination mit der Kürbissoße macht der Käse die Kürbispasta mit Burrata zu einem echten Hochgenuss. Nur noch ein paar gehackte Walnüsse drüber und fertig ist ein gemütliches Gericht der Extraklasse.

Kürbispasta mit Burrata Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 800 g Hokkaido

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Muskatnuss nach Geschmack

500 g Spaghetti

2 Knoblauchzehen

200 ml Sahne

80 g Parmesan gerieben

2 Burrata

4 EL Walnüsse gehackt Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schneide den Kürbis in Stücke, entferne die Kerne und gib die Würfel auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Beträufle sie mit Olivenöl, würze mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat und röste sie 25-30 Minuten, bis sie weich und leicht gebräunt sind. Tipp: Den Kürbis kannst du super einfach mit einem : Den Kürbis kannst du super einfach mit einem Gemüseschneider 🛒 klein schneiden. Koche währenddessen die Pasta nach Packungsanweisung in reichlich Salzwasser al dente. Hebe beim Abgießen etwas von dem Nudelwasser auf. Schäle den Knoblauch und gib ihn zusammen mit der Sahne, dem Parmesan und den gerösteten Kürbisstücken in ein hohes Gefäß. Püriere alles zu einer glatten, cremigen Soße. Gib bei Bedarf etwas vom heißen Nudelwasser hinzu, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Vermische die frisch gekochte Pasta direkt mit der Kürbissoße, sodass sie gut überzogen ist. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Verteile die Pasta auf Tellern, lege je einen halben Burrata darauf und bestreue ihn mit den gehackten Walnüssen. Notizen Für die passende Herbstdeko kannst du mal bei Geniale Tricks vorbeischauen. Diese Kürbisse aus Papier zum Beispiel sind super einfach herzustellen und machen gute Laune.

