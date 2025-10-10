Kürbispommes: herbstlicher Snack

Eine Alternative zu normalen Pommes gesucht? Dann probiere doch mal diese Kürbispommes. Die werden aus einem Hokkaido-Kürbis im Ofen zubereitet und sind eine wunderbare herbstliche Beilage oder ein toller Snack. So werden sie gemacht.

Kürbispommes einfach im Backofen zubereiten

Pommes müssen nicht immer nur aus Kartoffeln sein. Jetzt zur Kürbiszeit lässt sich der knusprige Snack auch aus Kürbis zubereiten. Das Ergebnis: knallige orangefarbene Pommes mit würzigem Geschmack aus dem Backofen.

Möchtest du Kürbispommes in der eignen Küche zubereiten, brauchst du nur einen Kürbis, etwas Olivenöl und Gewürze. Fangen wir mal an! Wasche dafür zuerst den Hokkaido gründlich. Teile den Kürbis, entferne die Kerne und schneide aus dem Rest Streifen in klassischer Pommes-Form.

Vermenge in einer Schüssel Olivenöl mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Knoblauchpulver. Füge die Kürbispommes hinzu und vermenge alles gut miteinander. Die Pommes sollten vollständig von der Marinade umgeben sein. Belege ein Backblech dann mit Backpapier und verteile die Pommes gleichmäßig darauf. Sie sollten sich dabei nicht berühren.

Schiebe die Kürbispommes in den Ofen und backe sie insgesamt für knapp 30 Minuten. Nach der Hälfte der Zeit holst du sie aus dem Ofen, wendest sie und backst sie dann zu Ende. Lasse sie vor dem Servieren kurz etwas abkühlen und genieße sie dann als Beilage oder als Fingerfood mit einem würzigen Dip deiner Wahl. Gut dazu schmeckt zum Beispiel eine scharfe Salsa oder ein Knoblauch-Dip.

Pommes kannst du auch aus anderen Gemüsesorten zubereiten. Haben dir die Kürbispommes geschmeckt, dann probiere unbedingt auch mal diese Zucchini-Pommes aus dem Backofen. Auch Kohlrabi-Pommes sind ein leckerer Snack aus dem Rohr. Magst du Pommes in der Deluxe-Variante, lass dir diese Chili-Cheese-Fries nicht entgehen.

Es gibt fast nichts gemütlicheres als knusprige Pommes an einem Herbstabend. Was dabei nicht fehlen darf: die passende Stimmung. Die bekommst du zum Beispiel mit einem DIY-Windlicht aus Besenheide.