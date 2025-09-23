Herbstgenuss pur: So einfach machst du feines Kürbispüree

Wir läuten die, für mich, schönste Zeit des Jahres ein. Ich liebe es, wenn es draußen langsam kühler wird und die Blätter sich bunt verfärben. Was ich im Herbst noch mehr liebe, sind die vielen leckeren Gerichte mit Kürbis, die bei mir dann ganz oben auf dem Speiseplan. Heute möchte ich mit dir ein Kürbispüree zubereiten.

Kürbispüree: der Geschmack des Herbstes

Kürbispüree schmeckt hervorragend in Suppen, Eintöpfen oder Nudelsoßen. Oder du naschst es einfach nur so als Dip zu knusprigem Brot.

Neben Kürbis enthält unser Püree eine Kartoffel, Schalotten, Knoblauch und etwas Sahne. Letztere kann natürlich durch eine pflanzliche Alternative ersetzt werden, um das Püree vegetarisch oder vegan genießen zu können.

Die Zubereitung des Kürbispürees könnte wirklich nicht einfacher sein. Alle Zutaten kommen in einen Topf und werden für 15 Minuten gekocht, bis sich schön weich sind. Dann kommen Sahne und Gewürze hinzu und alles zusammen wir mit einem Mixer püriert. Das war’s auch schon.

Das Tolle am Kürbispüree ist auch, dass du es auf Vorrat zubereiten und einfrieren kannst. Lass es dafür abkühlen und fülle es dann in einzelnen Portionen in Gefrierbeutel, kleinen Dosen oder Eiswürfelbehältern ab. Je nachdem, welche Größe du später für deine Gerichte benötigst. Vor der Verwendung musst es dann gegebenenfalls noch kurz auftauen lassen, bei Suppen und Eintöpfen kann es in der Regel direkt gefroren mit in den Topf.

Kürbis schmeckt zu jeder Tageszeit lecker. Genieße ihn zum Frühstück in Form eines Kürbis-Chia-Puddings. Zum Mittag gibt es ein Kürbisgratin und am Abend lässt du dir die Kürbispuffer mit Schmand und Lachs schmecken.

Übrigens: Auch bei unseren Kollegen von Geniale Tricks dreht sich alles um Kürbisse. Lass dir zeigen, wie du hübsche Kürbis-Kerzenhalter basteln kannst.

Kürbispüree Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleiner Hokkaidokürbis ca. 500 g

1 große Kartoffel mehligkochend

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

500 ml Brühe

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss optional, gemahlen, z.B. mit dieser Mühle 🛒

100 g Sahne oder Pflanzenalternative

geröstete Kürbiskerne als Deko, optional Zubereitung Viertele den Kürbis, entferne die Kerne und schneide ihn grob in Würfel.

Schäle die Kartoffel und würfele auch sie. Mache das Gleiche mit den Schalotten und dem Knoblauch.

Gib Kürbis, Kartoffel, Zwiebeln und Knoblauch in einen Topf und fülle mit der Brühe auf. Lass alles 15 Minuten köcheln, bis Kürbis und Kartoffel weich sind.

Würze mit Salz, Pfeffer und optional Muskatnuss. Gieße die Sahne dazu.

Verarbeite alles mit einem Mixer zu einem feinen Kürbispüree.

Verwende es weiter oder serviere es alternativ mit gerösteten Kürbiskernen.

