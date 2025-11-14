Für alle Kürbis-Fans, die Etwas mit Twist ausprobieren wollen

Du hast deine Lieblingsmenschen zu einem gemütlichen Abendessen eingeladen und bist noch auf der Suche nach passenden Beilagen? Nachdem die Kürbissaison ja immer noch in vollem Gange ist, liegt ein Rezept mit der Panzerbeere nahe. Gemeinsam zaubern wir ein Kürbispüree mit geröstetem Knoblauch. Los geht’s!

Rezept für Kürbispüree mit geröstetem Knoblauch: cremig und ungeahnt würzig

Kürbispüree: etwas, das man in Gläschen für Babys kaufen kann oder meistens in Backwerken mit Kürbis verwendet wird. Selten ist der Brei selbst der Star der Show. Das wollen wir jetzt ändern. Es hat nämlich mehr verdient! Deswegen bereiten wir heute ein Kürbispüree mit geröstetem Knoblauch zu. Wer es gerne würzig mag, ist hier genau richtig!

Dieses Kürbispüree vereint perfekt die süßen, weichen Noten des Hokkaido mit den tiefen und würzigen Röstaromen des im Ofen karamellisierten Knoblauchs. Der geröstete Knoblauch fügt damit eine milde, aber unverkennbare Würzigkeit hinzu, die das Püree komplexer macht, ohne den Kürbis zu überlagern. Frisch geriebener Parmesan sorgt für eine leicht salzige, umami-artige Note, die das Ganze raffiniert abrundet, während ein Hauch Muskatnuss dem Gericht Wärme verleiht. Himmlisch, oder?

Obwohl unser Kürbispüree mit geröstetem Knoblauch nach etwas schmeckt, das ein Sternekoch gezaubert hat, ist die Zubereitung gar nicht schwierig. Und viel brauchst du auch nicht dazu. Du wickelst eine ganze mit Olivenöl beträufelte Knoblauchknolle in Alufolie ein und backst sie für 40 Minuten im Ofen. In Stücke geschnittener Kürbis wird ebenso im Ofen geröstet. Sobald beides fertig ist, drückst du den karamellisierten Knoblauch in eine Schüssel, gibst den Kürbis, Butter, Sahne, Parmesan dazu und pürierst alles glatt. Zum Schluss brauchst du nur noch mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken, fertig!

Servieren kannst du das Kürbispüree mit geröstetem Knoblauch zum Beispiel zu einem Schweinefilet mit Rotweinsoße und grünen Bohnen. Uns läuft beim Gedanken an ein solches Mahl bereits das Wasser im Mund zusammen…

Probiere doch auch mal unsere Rezepte für normales Kürbispüree, ein Kürbis-Kokos-Püree oder diese Rotwein-Schalotten mit Kürbispüree. Guten Appetit!

Für Ideen für ein herbstliches Ambiente schau mal bei Geniale Tricks vorbei. Dort findest du coole DIYs für Herbstdeko aus Kürbissen. Viel Spaß beim Nachmachen!

Kürbispüree mit geröstetem Knoblauch Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Knoblauchknolle

etwas Olivenöl

1 kleiner Hokkaidokürbis ca. 800 g

Salz und Pfeffer nach Geschmack

30 g Butter

50 ml Sahne

50 g Parmesan gerieben

Muskatnuss gerieben, nach Geschmack, ganze Muskatnüsse 🛒 findest du z.B. online Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C vor. Schneide die Spitze der Knoblauchknolle ab, sodass die Zehen leicht freigelegt sind. Beträufle ihn mit Olivenöl und wickle ihn in Alufolie. Röste ihn im Ofen 30-40 Minuten, bis er weich und goldbraun ist. Halbiere den Hokkaidokürbis und entkerne ihn mit einem Löffel. Schneide ihn in grobe Stücke und lege diese auf ein Backblech. Beträufle die Kürbisstücke mit Olivenöl und würze mit etwas Salz. Backe sie ebenfalls für ca. 30 Minuten, bis sie weich sind. Drücke den weich gerösteten Knoblauch aus der Schale und gib ihn zusammen mit dem Kürbis, der Butter, der Sahne und dem Parmesan in einen Mixer oder püriere alles mit einem Pürierstab zu einem cremigen Püree. Schmecke mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab.

